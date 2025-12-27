Portada25 copia

El Ideal Gallego destacaba en su portada del miércoles, 27 de diciembre, la celebración del 155 aniversario de la creación de la Policía Municipal. El acto estuvo presidido por el entonces alcalde Francisco Vázquez que elogiaba el contacto directo que mantienen los agentes con los ciudadanos. En 1975 una actuación folclórica, celebrada en el teatro Colón, era retransmitida para la comunidad gallega a través de Televisión Española, mientras que había quejas por la falta de iluminación en el Barrio de las Flores. Hace 75 un comerciante de la calle de San Andrés donaba pares de zapatos para los más pobres, mientras que hace un siglo los profesionales de este periódico mostraban su satisfacción por mantener el descanso dominical.

Miércoles, 27 de diciembre de 2000 Archivo

Hace 25 años | La Policía Municipal celebra su 155 aniversario

La Policía Local de A Coruña celebró ayer el 155 aniversario de su creación. El alcalde, Francisco Vázquez, presidió los actos, que tuvieron su punto más emotivo en la entrega de sendos galardones a los familiares de los dos agentes fallecidos este año. Durante su discurso, Vázquez destacó el contacto directo de los policías con los ciudadanos.

La dirección de la Fábrica de Tabacos y el comité de empresa presentaron sendas denuncias por los incendios que se produjeron el viernes en el interior de la factoría. Además, Altadis desplazará hasta A Coruña a un ingeniero para investigar por qué fallaron los sistemas de seguridad.

Sus Majestades de Oriente comenzaron ayer su recorrido para conocer las peticiones de los niños coruñeses. Los barrios de Oza, A Gaiteira y Os Mallos fueron los primeros, pero en los próximos días visitarán todas las zonas para que ningún niño se quede sin entregarles su carta.

Sábado, 27 de diciembre de 1975 Archivo

Hace 50 años | Éxito del espectáculo ‘Galicia canta o Neno’

El espectáculo folklórico navideño ‘Galicia canta o Neno’ fue ofrecido ayer al público coruñés, en directo, y a toda la región gallega a través de las pantallas de televisión. Con gran éxito de público y de montaje se desarrolló el espectáculo, que tuvo lugar en el Teatro Colón, durante dos horas aproximadamente. Había sido organizado por el Centro Regional de Radiotelevisión, que coordina don Luis Mariñas Lage, con entrada gratuita para los espectadores.

El tema de la iluminación del Barrio de las Flores y de sus accesos ha sido reiteradamente tocado en esta sección sin que, al parecer, se tenga ningún éxito. Y todavía hay quién habla del ‘Cuarto Poder’. Pero, en fin, que no sea por nosotros: continúan en la más completa oscuridad los vecinos del populoso barrio y cualquier día va a suceder una catástrofe, pues los automovilistas, desaparecida la luz solar, se las ven y se las desean para evitar atropellos.

Miércoles, 27 de diciembre de 1950 Archivo

Hace 75 años | Calzados La Americana dona 22 pares de zapatos

Nuestra suscripción para entregar calzado a los niños necesitados dio ayer un buen empujón. Por de pronto Calzados La Americana, de la calle de San Andrés, número 182, nos ha regalado 22 pares de sandalias de cuero magnífico. Nosotros sabíamos que el dueño de dicho establecimiento, cuyos sentimientos cristianos conocemos perfectamente, no podía estar ausente de esta simpática obra de caridad. Que Dios se lo premie y le dé muchos éxitos en sus negocios. Estamos seguros que otros industriales responderán a este llamamiento de los niños.

Con toda felicidad ha dado luz una niña, que hace el segundo hijo y la primera hembra, la esposa de don José Luis Corral Fernández, de soltera Esperanza Villanueva Arnais. A la neófita le será impuesto el nombre de Mary Esther. Con tan fausto motivo, ambos reciben felicitaciones.

Domingo, 27 de diciembre de 1925 Archivo

Hace 100 años | Resuelta la cuestión del periódico de los lunes

Una comisión de periodistas presidida por el señor Francos Rodríguez entregó al marqués de Estella las conclusiones pro intangibilidad del descanso dominical. El presidente del Consejo, después de leerlas, manifestó que aceptaba complacido la contestación de la Prensa y propondrá al Gobierno la ampliación de la Hoja Oficial del lunes por la mañana, con noticias e informaciones de los ministerios y de los gobernadores civiles.

El Patronato de la Caridad organiza una fiesta a beneficio de sus numerosos pobres, a base del Árbol de Nóel, y de un concurso de muñecas, que se celebrará en los salones del palacio municipal, cedidos galantemente por el alcalde señor Casás. La fiesta se verificará en la tarde del domingo, 3 de enero de 1926. Entre los donantes, se sortearán gratuitamente varios premios, como obsequio a su buena obra.