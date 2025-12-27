Evacuada a A Coruña una pasajera del crucero 'Ventura'

El crucero 'Ventura', durante una de sus estancias en A Coruña

El crucero 'Ventura' no tenía este sábado en sus planes llegar hasta la ciudad de A Coruña -donde es habitual verlo atracado en sus rutas-, pero una de sus pasajeras tuvo que pasar por la ciudad obligatoriamente.

El 'Ventura' hace escala de nuevo en el puerto de A Coruña Más información

Según confirmaron desde Salvamento Marítimo, el médico del trasatlántico, que había salido de la dársena de Lisboa este viernes- solicitó esta mañana la evacuación de una pasajera que estaba enferma.

Los controladores del centro de Fisterra decidieron entonces abortar un ejercicio programado para unas prácticas del Helimer 402 y enviarlo a la zona, entre la costa de Malpica y Camariñas.

El helicóptero izó a la pasajera enferma en camilla y la evacuó hasta el aeropuerto de Alvedro, donde la esperaba una ambulancia del 061 para trasladarla a un centro médico.

Mientras tanto, el 'Ventura' continuó su ruta hacia el puerto británico de Southampton.