Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Evacuada a A Coruña una pasajera del crucero 'Ventura'

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
27/12/2025 14:11
El crucero 'Ventura', durante una de sus estancias en A Coruña
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El crucero 'Ventura' no tenía este sábado en sus planes llegar hasta la ciudad de A Coruña -donde es habitual verlo atracado en sus rutas-, pero una de sus pasajeras tuvo que pasar por la ciudad obligatoriamente.

El 'Ventura' hace escala de nuevo en el puerto de A Coruña

Más información

Según confirmaron desde Salvamento Marítimo, el médico del trasatlántico, que había salido de la dársena de Lisboa este viernes- solicitó esta mañana la evacuación de una pasajera que estaba enferma.

Los controladores del centro de Fisterra decidieron entonces abortar un ejercicio programado para unas prácticas del Helimer 402 y enviarlo a la zona, entre la costa de Malpica y Camariñas

El helicóptero izó a la pasajera enferma en camilla y la evacuó hasta el aeropuerto de Alvedro, donde la esperaba una ambulancia del 061 para trasladarla a un centro médico. 

Mientras tanto, el 'Ventura' continuó su ruta hacia el puerto británico de Southampton.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Fernando Martín Carreras, exjugador del Valencia y actual entrenador del filial femenino

Un exjugador del Valencia y tres de sus hijos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia
EFE
Coche dañado en la calle Puerto Rico

Roban en tres coches aparcados en una calle de Os Mallos
Abel Peña
Núcleo de Nostián

A Coruña completa las mejoras de saneamiento en Nostián
Redacción
Cementos Carral en sus instalaciones de Punta Langosteira

Cementos Carral ampliará por tercera vez sus instalaciones en el Puerto Exterior de A Coruña
Redacción