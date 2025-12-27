Evacuada a A Coruña una pasajera del crucero 'Ventura'
El crucero 'Ventura' no tenía este sábado en sus planes llegar hasta la ciudad de A Coruña -donde es habitual verlo atracado en sus rutas-, pero una de sus pasajeras tuvo que pasar por la ciudad obligatoriamente.
Según confirmaron desde Salvamento Marítimo, el médico del trasatlántico, que había salido de la dársena de Lisboa este viernes- solicitó esta mañana la evacuación de una pasajera que estaba enferma.
Los controladores del centro de Fisterra decidieron entonces abortar un ejercicio programado para unas prácticas del Helimer 402 y enviarlo a la zona, entre la costa de Malpica y Camariñas.
El helicóptero izó a la pasajera enferma en camilla y la evacuó hasta el aeropuerto de Alvedro, donde la esperaba una ambulancia del 061 para trasladarla a un centro médico.
Mientras tanto, el 'Ventura' continuó su ruta hacia el puerto británico de Southampton.