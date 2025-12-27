Mi cuenta

A Coruña

Estos son los buses de A Coruña que funcionarán durante la noche de Fin de Año

Redacción
27/12/2025 11:36
El Ayuntamiento de A Coruña ultima el dispositivo especial de transporte urbano previsto para esta Nochevieja y Año Nuevo, jornadas en las que los autobuses contarán con horarios específicos.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó de que el último servicio de las líneas de autobús urbano el día 31 se prestará a las 21.30 horas, cuando la flota de vehículos de la Compañía de Tranvías de A Coruña volverá a cocheras. 

Tablas de quesos e ibéricos en Makkan Club

Los restaurantes coruñeses se preparan para las cenas de Navidad

Será ya a las 00.30 horas del 1 de enero cuando empezarán a funcionar los buses búho, que operarán con refuerzos durante la noche de fiesta de Fin de Año. 

Así, habrá dos autobuses, uno de ellos que mantendrá el servicio habitual, mientras que el otro lo hará en el sentido inverso. Funcionarán hasta las 07.30 horas en intervalos de frecuencia de treinta minutos.

A partir de las 10.00 horas del 1 de enero empezará a funcionar el servicio convencional del bus urbano, con dos vehículos por línea, excepto para la línea 6, que conecta la avenida de Hércules con Meicende y que, como es habitual los festivos, saldrá con tres autobuses, dos para el 6 y uno más con el 6-A.

