El Ideal Gallego

A Coruña

El comerciante que se gastó 50.000 euros para trabajar en A Coruña y factura 10 euros al día

Llegó de Torrevieja buscando "un mercado navideño único en Europa" y estuvo a punto de irse a la primera semana

Guillermo Parga
Guillermo Parga
27/12/2025 21:24
El puesto fruta deshidratada
El puesto fruta deshidratada
Patricia G. Fraga
Cruzarse media España para perder dinero cada día durante algo más de un mes. Así podría resumirse lo que el pasado verano Claudiu Cotei consideró una inversión, y que está camino de llevarle a la ruina. Este rumano afincado en Torrevieja, vio el (al menos sobre el papel) revolucionario ‘Santa Claus María Pita’ y dijo algo así como “ponme cinco”. Y es que no son ni una ni dos, sino medio decena de casetas las que dependen de él. Desde frutas deshidratadas a un puesto de gominolas, pasando por garrapiñadas. “No puedo pagar lo que me queda por pagar, porque no vendo nada, estoy perdiendo dinero cada día”, lamenta. “Llevo gastados más de 50.000 euros y hace dos semanas que me quería ir. Hay cinco personas que dependen de mí y, entre comida, viajes y hospedaje estoy pagando por ellas 1.500 euros diarios, mientras que en las casetas hay días que facturo 10, 40 o 50 euros entre todos los puestos”, revela.

Momento del incidente con el intento de corte de luz

La deuda por la instalación eléctrica en el mercadillo de A Coruña asciende a "unos 7.000 euros"

Resulta paradigmático el caso de la tienda de gominolas y la falta de niños. “Puse gominolas porque me dijeron que habría una zona de juegos infantiles. Nos han engañado: no hubo ni Papá Noel, ni trineo ni juegos infantiles”, denuncia. “El organizador nos prometió una cosa y nos vendió una mierda”, sentencia.

Dos agentes de la Policía Local, esta tarde, en el mercado navideño

Los impagos en el mercado navideño de A Coruña provocan un intento de corte del suministro eléctrico

Cotei apunta directamente a NC7 Events y a su responsable, Carlos González, al que solicita públicamente una solución. “La semana pasada vino a cobrar, pero también a solicitarme que no me marchase. Sin embargo, ahora no me coge el teléfono”, explica. “Me vendió unas casetas como si esto fuera una gran ciudad europea, pero es un desastre. Estuvimos ocho días sin poder montar ni vender”, agrega respecto al retraso en el montaje definitivo (debía estar todo listo el 28 de noviembre), y no fue hasta entrado diciembre cuando se terminó el proceso”. 

