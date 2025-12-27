Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Colón celebra por partida doble los treinta años de ‘A irmandade das estrelas’

Redacción
27/12/2025 00:02
Un momento del concierto de Carlos Núñez en el Colón 
Quintana
La de ayer era una jornada musical en A Coruña con dos frentes que se sumaron a la programación habitual de las salas. Por un lado, el teatro Colón recibía a Carlos Núñez y su celebración de ‘A irmandade das estrelas’. Por el otro, el Palacio de la Ópera se vestía las galas de nostalgia del pop de antaño para recibir a Los Secretos.

Concierto de Carlos Núñez por los 30 años de su primer disco

El recinto teatral disfrutaba por partida doble, porque ante la expectación por la gira navideña del músico gallego y la celebración de un disco tan aclamado como ‘A irmandade das estrelas’, Carlos Núñez daba no uno, sino dos conciertos. Y no lo hacía solo, ya que sobre las tablas del Colón lo acompañaron tanto músicos que participaron hace 30 años en la creación de un disco que cambió su vida, como por intérpretes más jóvenes, que ni siquiera habían nacido, pero que descubrieron esta creación igualmente con el paso del tiempo. Así, en dos tandas, Núñez y los coruñeses festejaron una efeméride importante como el 30 aniversario de este disco, que hizo resonar de nuevo en el teatro canciones como ‘Negra sombra’, ‘Cantigueiras’ o ‘Lela’.

Álvaro Urquijo, de Los Secretos, en el concierto de anoche
Álvaro Urquijo, de Los Secretos, en el concierto de anoche
Germán Barreiros

Entremedias, el Palacio de la Ópera también cantaba clásicos. En este caso, no de la música gallega y celta, sino del pop rock español. Los Secretos volvían, una vez más, a cantar junto a los coruñeses temas icónicos como ‘Ojos de gata’ o ‘Pero a tu lado’.

Más música y nostalgia

También se llenó de música y nostalgia la Mardi, con un viaje a los 90 con The Nineties Rock the Machine y Jamie Fifthtrinhg.

Una fiesta tenían preparada también la Orquestra Bravú Xangai, que no solo ofreció un concierto en el Garufa Club, sino que desplegó todo un pasacalles previo de camino a la sala de Riazor.

También llevaron la música en directo al Inn Club los coruñeses Tregua, que iniciaban ayer gira en casa, antes de recorrer buena parte del país.

