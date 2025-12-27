Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Cementos Carral ampliará por tercera vez sus instalaciones en el Puerto Exterior de A Coruña

La empresa, decana en la dársena, ha operado hasta el momento 130 buques y 730.000 toneladas de cemento

Redacción
27/12/2025 13:32
Cementos Carral en sus instalaciones de Punta Langosteira
Cementos Carral en sus instalaciones de Punta Langosteira
Autoridad Portuaria de A Coruña
La empresa Cementos Carral ampliará por tercera vez sus instalaciones y su superficie de ocupación en el Puerto Exterior de Punta Langosteira, continuando así con el crecimiento de su actividad en el recinto.

Este sábado se publica en el Boletín Oficial del Estado el anuncio del comienzo de la fase de información pública del proyecto de ampliación, con un plazo de veinte días hábiles para la presentación de posibles alegaciones.

Cementos Carral amplía su concesión en el puerto exterior de A Coruña con la construcción de cuatro nuevos silos

Cementos Carral es la decana de Punta Langosteira, ya que fue la primera empresa en implantarse con una superficie en el recinto, en el año 2012. Fue, en primer lugar, a través de una autorización administrativa para operar y, ya a partir de 2015, como concesionaria con una instalación de almacenamiento y manipulación de graneles sólidos.

En la actualidad cuenta con una superficie de 3.300 metros cuadrados en el muelle A-3, en la que se disponen silos de diferentes capacidades y otras instalaciones auxiliares para la descarga y expedición de cemento. El pasado mes de mayo había presentado un proyecto para ampliar su concesión en 1.240 metros cuadrados, pero, tras unas mejoras técnicas, ha decidido acometer una ampliación por 1.850 metros cuadrados, para ubicar dos nuevos silos y preparar la cimentación de otros dos, con una inversión que superará los 1,5 millones de euros y que alcanzará los 3,5 millones cuando se construyan estos dos silos adicionales. La solicitud se completa con una petición de ampliar el plazo de la concesión hasta los 50 años.

Cementos Carral suma sus primeros cien atraques en el Puerto Exterior de A Coruña

Cementos Carral realiza sus servicios de descarga de cemento de buques de forma directa a silo, mediante una bomba de aspiración exterior, complementada con la descargadora de cemento a camiones cisterna, con el mayor respeto medioambiental. Hasta el momento ha operado 130 buques y 730.000 toneladas de cemento, destinadas tanto al autoconsumo como a la venta a terceros a granel y ensacado.

Las empresas que cuentan con concesiones en Punta Langosteira han acometido ampliaciones de sus instalaciones iniciales y han tramitado solicitudes para prolongar el plazo de las concesiones, a la vista de los buenos rendimientos que obtienen en el puerto, explican desde la Autoridad Portuaria. La dársena, la primera de Galicia en volumen de tráfico, cerrará 2025 con un movimiento de 8,5 millones de toneladas, consolidando el crecimiento logrado en 2024.

