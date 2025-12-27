Alquilar habitaciones en vez del piso entero en A Coruña, opción en alza para los caseros

Dos personas pasan ante el escaparate de una agencia inmobiliaria en A Coruña Quintana

En un momento en el que la falta de oferta estrangula el acceso a la vivienda y dispara los precios, hay muchos que recurren a alquilar una sola habitación como una forma de salir adelante. Tampoco es que sea una opción barata: la media ronda los 500 euros, el precio de un alquiler hace solo diez años. Pero, además, esta solución ofrece riesgos, al compartir el espacio seguro por antonomasia, el hogar, con extraños que pueden resultar molestos o peligrosos. A Coruña registró un caso extremo el sábado pasado, cuando un joven degolló a su compañera de piso, de solo 19 años, por un problema de convivencia.

El número de pisos completos en oferta es de 365, así que de momento, supera con mucho al de habitaciones, pero desde la asociación de Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), consideran que es inevitable que aumente, dado que es una forma en la que los caseros se escudan de los efectos perniciosos del Real Decreto 11/2020, más conocido como moratoria antidesahucios. “Ha quitado seguridad jurídica al propietario. Por eso va a evitar por todos los medios hacer un contrato normal”, explica la presidenta de este colectivo, Kathy Díaz.

La representante de los caseros explica que, con el alquiler por habitaciones, el propietario no pierde el acceso a la propiedad: “Se puede entrar en las zonas comunes sin ningún problema”, recalca. Y, por encima, es más fácil desahuciar a un inquilino moroso. Además, los contratos suelen ser más cortos, lo que permite a los caseros un mayor margen de maniobra. Además, también esperan esquivar otras regulaciones que les afectan, como la zona de mercado tensionado.

Hay que señalar que, hasta hace relativamente poco, alquilar una habitación era algo que se planteaban solamente personas con escasos recursos, como estudiantes, o individuos en riesgo de exclusión. Sin embargo, en los últimos años, a medida que ha ido aumentando el precio de la vivienda, esta ha sido una opción cada vez más apetecible para gente con ingresos medios, para los que pagar una vivienda estándar, cuyo coste se encuentra muy por encima del precio medio (524 euros) calculado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Exclusión social

Este problema ya ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las entidades que forman la red social de la ciudad. Muchas veces, uno de los principales problemas que sufren las personas en riesgo de exclusión social es, precisamente, encontrar una vivienda. La alta demanda permite a los caseros imponer unas donaciones más exigentes.

Para muchas personas con bajos recursos, la salida habitual al problema de la vivienda ha sido siempre alquilar una habitación, pero también los precios en este caso han escalado de forma notable, moviéndose de un arco de entre 150 y 200 euros a otro de 300 o 350 euros.

Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica, destaca el problema. Antaño, todos las entidades sociales manejaban una lista de teléfonos a los que podían llamar para buscar un alojamiento, pero esto ya no es así. Por supuesto, el conflicto es mayor para los pisos completos. “Nosotros lo palpamos, estamos atendiendo familias que pagan 500, 600 y 700 euros de alquiler y su economía es de subsistencia”, comentó recientemente el trabajador social.

No es sorprendente que uno de los principales factores que determinan la situación de una persona sea la vivienda. Con los precios disparados, son muchos los que no pueden abonar el alquiler, y que tienen que recurrir a la red social de la ciudad para no acabar en la calle.

Clara Tello, directora provincial del área de Inclusión Social de Cruz Roja, conoce bien este tipo de contratiempos. “El caso de la vivienda es muy dramático. Hace unos años, nosotros rara vez dábamos ayudas de 500 euros para alquiler, ahora pagamos regularmente 700 euros”, señaló este mismo mes. No se trata de abonar de forma sistemática la renta del piso, sino de aportar ayudas puntuales, cuando la familia está pasando por un bache. Siempre ha sido así, pero nunca de forma tan frecuente o exagerada.

CIFRAS 228 ofertas de habitaciones figuraban en la web de Idealista esta semana mientras que el número de pisos completos ronda los 365 40 inquilinos tiene el 137 de la ronda de Outeiro, el único caso de un edificio en A Coruña en el que todos los pisos se alquilan solo por habitaciones 500 euros es el precio medio del alquiler para una habitación en A Coruña, lo que la sitúa al mismo nivel que un piso completo hace diez años 500 euros es el precio medio del alquiler para una habitación en A Coruña, lo que la sitúa al mismo nivel que un piso completo hace diez años

Estos precios se dan incluso en barrios populares como es el caso de la Sagrada Familia o el Agra do Orzán. “Encontrar allí un piso por menos de 500 euros es un mirlo blanco –explicaba Tello–. Al final de mes, no te salen las cuentas”.

Mientras continúe la dinámica de alza de los precios, es de esperar que aumente la oferta de alquiler por habitaciones.