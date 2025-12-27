A Coruña completa las mejoras de saneamiento en Nostián

Núcleo de Nostián Concello de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña finalizó estos días en Nostián los trabajos para ampliar las infraestructuras de la red municipal de saneamiento hacia el entorno del parque.

Las obras, que empezaron a mediados de año, se ejecutaron con el objetivo de instalar colectores separativos para las aguas residuales en el este del núcleo, cerca de las viviendas más próximas a la fuente.

De esta forma, se mejora la recogida de aguas en origen en el conjunto de Nostián, que ya contaba con una red unitaria y para pluviales en el sector oeste.

Tras la instalación de las colectores, el Ayuntamiento procedió también a la renovación del firme, trabajos que incluyeron la disposición de materiales y pavimentos diferenciados para visibilizar las zonas de acceso a las viviendas, y reforzaron así la seguridad vial de las vecinas y vecinos ante lo paso de vehículos, explican desde el Ayuntamiento.

Con una inversión de 230.000 euros, esta intervención fue una de las cuestiones que centró el encuentro informativo del Plan de barrios 2025-27 que tuvo lugar a mediados de esta semana en el local vecinal de Nostián.

La alcaldesa, Inés Rey, acompañada por los concejales Noemí Díaz, Nereida Canosa y Manuel Vázquez, así como por personal técnico del Ayuntamiento, informó a los residentes de las principales actuaciones previstas tanto en Nostián como en su entorno, que incluyen la renovación de la pista de chave.