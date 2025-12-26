¿Teatro Colón o María Casares? La intermodal reabre un debate que viene de lejos

Estreno en el Colón de ‘Sissi emperatriz’, en 1956 Teatro Colón. Memoria y futuro de un espacio de ilusión

En 2006, con la reapertura del teatro Colón tras su reforma, se abría una línea de debate: renombrar el recinto y aprovechar para rendir homenaje a María Casares cuando se cumplían diez años de su fallecimiento. La propuesta surgía del Ateneo Republicano, pero la respuesta fue una clara negativa.

Aunque institucionalmente la idea no fue más allá, algo caló en parte de la sociedad coruñesa. El nombre de María Casares sonaba de vez en cuando como posibilidad para nombrar el recinto, pero fue en 2022 (‘Año Internacional María Casares’ por el centenario de su nacimiento) cuando el asunto volvió a un plano más visible. Diferentes colectivos culturales alzaron de nuevo la voz y políticamente el testigo lo recogieron formaciones como el BNG, Podemos o Marea Atlántica, llegando a debatirse el asunto en un pleno municipal en María Pita.

¿La respuesta? La misma negativa de 16 años antes. Por un lado, el gobierno municipal apelaba a buscar un espacio acorde al estatus de la intérprete, idea similar a la del PP, que apuntaba a espacios dentro del Fórum o del Ágora que podían llevar su nombre. Por el otro, echaba balones fuera al recordar que el Colón es de propiedad provincial, por lo que el salón de sesiones de María Pita no era el lugar adecuado para el debate.

Dicho y hecho. Apenas un par de semanas después, el debate se trasladaba al propio edificio que alberga el Colón, en concreto, a la sede de la Diputación, donde la respuesta, para enfado de formaciones como el BNG, volvía a ser la misma: un ‘no’ rotundo de socialistas y populares.

A lo largo del ‘Año María Casares’, las asociaciones culturales y políticas insistieron, con la idea cayendo en saco roto de nuevo.

Una oportunidad con el tren

El pasado día 18, durante la recepción institucional previa a la Navidad en María Pita, la alcaldesa, Inés Rey, hacía oficial su propuesta de nombre para la estación intermodal: María Casares. “A nova estación intermodal levará o nome de María Casares, a gran dama do teatro que tivo que partir coa súa nai en tren a París cara o exilio”, afirmaba en su discurso.

In situ, la idea fue aplaudida. Pero, sin pretenderlo, la regidora reavivó un debate enquistado. “María Casares merece un teatro, non un billete de tren”. De esta manera rotunda comienza la asociación cultural Alexandre Bóveda una misiva dirigida a Inés Rey, carta en la que insisten en esa idea de que Casares debería dar nombre a un teatro, y señalan de nuevo al Colón como el más adecuado. La entidad asegura que A Coruña tiene “unha débeda” con la célebre actriz y critican al Ayuntamiento por lo que creen que es “unha manobra para quitar o problema de enriba”.

El origen de la denominación

A diferencia de otros recintos, el Colón, por ahora, no ha sufrido cambios de denominación desde su nacimiento, en diciembre de 1948.

Aunque sí que es cierto que originalmente estuvo a punto de tener nombre de mujer. Concretamente, la pretensión era denominarlo teatro María Victoria, que era el nombre de la mujer de Emilio Rey, promotor de este recinto teatral. Y es que el proyecto era levantar un gran edificio: teatro por un lado, hotel por el otro. La idea era que uno fuera Gran Hotel Bahía y, el otro, teatro María Victoria. Finalmente, uno se acabó llamando Embajador y el otro, Colón.

¿Por qué Colón? Es una pregunta que de vez en cuando surge cuando uno piensa en el teatro. Y la respuesta no está clara.

La prensa de la época no hace referencia al motivo del nombre cuando se inauguró. Y esto hace que las teorías se multipliquen, aunque son dos las principales.

Una es que es un homenaje al descubridor de América. Esta versión se escuda en la cercanía al mar, pero nunca terminó de convencer como motivo para mantener esta nomenclatura.

Otra versión es que es un homenaje al teatro Colón argentino, en el que, casualmente, actuó Casares, interpretando una pieza de Victor Hugo. El nombre de Colón podría ser una suerte de tributo simbólico a su ‘hermano’ argentino tras la visita en los años 40 a España de Eva Perón, en un momento en el que Francisco Franco estaba bloqueado internacionalmente. Darle el nombre, apuntaron en su momento historiadores como Carlos Díaz Martínez, podía ser una forma de agradecimiento del régimen de Franco.