En 2006, con la reapertura del teatro Col\u00f3n tras su reforma, se abr\u00eda una l\u00ednea de debate: renombrar el recinto y aprovechar para rendir homenaje a Mar\u00eda Casares cuando se cumpl\u00edan diez a\u00f1os de su fallecimiento. La propuesta surg\u00eda del Ateneo Republicano, pero la respuesta fue una clara negativa. Aunque institucionalmente la idea no fue m\u00e1s all\u00e1, algo cal\u00f3 en parte de la sociedad coru\u00f1esa. El nombre de Mar\u00eda Casares sonaba de vez en cuando como posibilidad para nombrar el recinto, pero fue en 2022 (\u2018A\u00f1o Internacional Mar\u00eda Casares\u2019 por el centenario de su nacimiento) cuando el asunto volvi\u00f3 a un plano m\u00e1s visible. Diferentes colectivos culturales alzaron de nuevo la voz y pol\u00edticamente el testigo lo recogieron formaciones como el BNG, Podemos o Marea Atl\u00e1ntica, llegando a debatirse el asunto en un pleno municipal en Mar\u00eda Pita. \u00bfLa respuesta? La misma negativa de 16 a\u00f1os antes. Por un lado, el gobierno municipal apelaba a buscar un espacio acorde al estatus de la int\u00e9rprete, idea similar a la del PP, que apuntaba a espacios dentro del F\u00f3rum o del \u00c1gora que pod\u00edan llevar su nombre. Por el otro, echaba balones fuera al recordar que el Col\u00f3n es de propiedad provincial, por lo que el sal\u00f3n de sesiones de Mar\u00eda Pita no era el lugar adecuado para el debate. Dicho y hecho. Apenas un par de semanas despu\u00e9s, el debate se trasladaba al propio edificio que alberga el Col\u00f3n, en concreto, a la sede de la Diputaci\u00f3n, donde la respuesta, para enfado de formaciones como el BNG, volv\u00eda a ser la misma: un \u2018no\u2019 rotundo de socialistas y populares. A lo largo del \u2018A\u00f1o Mar\u00eda Casares\u2019, las asociaciones culturales y pol\u00edticas insistieron, con la idea cayendo en saco roto de nuevo. El pasado d\u00eda 18, durante la recepci\u00f3n institucional previa a la Navidad en Mar\u00eda Pita, la alcaldesa, In\u00e9s Rey, hac\u00eda oficial su propuesta de nombre para la estaci\u00f3n intermodal: Mar\u00eda Casares. \u201cA nova estaci\u00f3n intermodal levar\u00e1 o nome de Mar\u00eda Casares, a gran dama do teatro que tivo que partir coa s\u00faa nai en tren a Par\u00eds cara o exilio\u201d, afirmaba en su discurso. In situ, la idea fue aplaudida. Pero, sin pretenderlo, la regidora reaviv\u00f3 un debate enquistado. \u201cMar\u00eda Casares merece un teatro, non un billete de tren\u201d. De esta manera rotunda comienza la asociaci\u00f3n cultural Alexandre B\u00f3veda una misiva dirigida a In\u00e9s Rey, carta en la que insisten en esa idea de que Casares deber\u00eda dar nombre a un teatro, y se\u00f1alan de nuevo al Col\u00f3n como el m\u00e1s adecuado. La entidad asegura que A Coru\u00f1a tiene \u201cunha d\u00e9beda\u201d con la c\u00e9lebre actriz y critican al Ayuntamiento por lo que creen que es \u201cunha manobra para quitar o problema de enriba\u201d. A diferencia de otros recintos, el Col\u00f3n, por ahora, no ha sufrido cambios de denominaci\u00f3n desde su nacimiento, en diciembre de 1948. Aunque s\u00ed que es cierto que originalmente estuvo a punto de tener nombre de mujer. Concretamente, la pretensi\u00f3n era denominarlo teatro Mar\u00eda Victoria, que era el nombre de la mujer de Emilio Rey, promotor de este recinto teatral. Y es que el proyecto era levantar un gran edificio: teatro por un lado, hotel por el otro. La idea era que uno fuera Gran Hotel Bah\u00eda y, el otro, teatro Mar\u00eda Victoria. Finalmente, uno se acab\u00f3 llamando Embajador y el otro, Col\u00f3n. \u00bfPor qu\u00e9 Col\u00f3n? Es una pregunta que de vez en cuando surge cuando uno piensa en el teatro. Y la respuesta no est\u00e1 clara. La prensa de la \u00e9poca no hace referencia al motivo del nombre cuando se inaugur\u00f3. Y esto hace que las teor\u00edas se multipliquen, aunque son dos las principales. Una es que es un homenaje al descubridor de Am\u00e9rica. Esta versi\u00f3n se escuda en la cercan\u00eda al mar, pero nunca termin\u00f3 de convencer como motivo para mantener esta nomenclatura. Otra versi\u00f3n es que es un homenaje al teatro Col\u00f3n argentino, en el que, casualmente, actu\u00f3 Casares, interpretando una pieza de Victor Hugo. El nombre de Col\u00f3n podr\u00eda ser una suerte de tributo simb\u00f3lico a su \u2018hermano\u2019 argentino tras la visita en los a\u00f1os 40 a Espa\u00f1a de Eva Per\u00f3n, en un momento en el que Francisco Franco estaba bloqueado internacionalmente. Darle el nombre, apuntaron en su momento historiadores como Carlos D\u00edaz Mart\u00ednez, pod\u00eda ser una forma de agradecimiento del r\u00e9gimen de Franco.