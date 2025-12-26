Mi cuenta

A Coruña

Suelos levantados y baldosas rotas en el centro cívico de O Birloque un año después de su reforma

El PP de A Coruña denuncia el mal estado de las instalaciones

Redacción
26/12/2025 11:55
El PP visitó el centro cívico de O Birloque, donde denunció el mal estado de las instalaciones
PP de A Coruña
El PP de A Coruña denuncia el "pésimo estado" del centro cívico de O Birloque solo un año después de una reforma que costó un millón de euros y cuyo plazo de ejecución, previsto de cuatro meses, finalmente fue de 18.

El portavoz municipal, Miguel Lorenzo, acompañado por la concejala Susana Catalán, visitó el barrio de O Birloque junto con representantes de la asociación de vecinos de la zona, en la que además del mal estado del centro cívico, pudo comprobar la falta de mantenimientos generalizada así como la falta de inversiones municipales, explicaron fuentes populares.

Miguel Lorenzo y Susana Catalán, durante la visita al centro cívico
PP de A Coruña

Respecto al centro cívico, "sorprende el mal estado en que se encuentra tras la reforma realizada este año, con múltiples deficiencias en suelos y techos en la entrada y en las salas del interior motivadas por la falta de control del Gobierno municipal en la ejecución de obras denunciada tantas veces".

En este caso, desde el PP recuerdan que el Gobierno municipal adjudicó las obras en 2022 por 785.150 euros, de los que perdió 335.400 euros de fondos europeos por el retraso que tuvo que aportar de fondos propios, comentan. Además, durante la ejecución "aprobó un sobrecoste de 144.309 euros también asumidos por el ayuntamiento, lo que elevó el desvío de gasto a 480.000 euros".

El PP visitó el centro cívico de O Birloque, donde denunció el mal estado de las instalaciones
Una de las zonas con desperfectos
PP de A Coruña

Por otro lado, el acta de replanteo se firmó con un plazo de ejecución de seis meses, afirman: "Tras una primera ampliación de un mes, se aprobó una nueva prórroga hasta el 31 de mayo. Por tanto, los seis meses iniciales se triplicaron hasta los 18 meses".

