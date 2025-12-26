A Coruña
Receta | Percebes gallegos
Ingredientes
- Un kilo de percebes gallegos
- Dos litros de agua
- 150 gramos de sal
Elaboración
Cocer percebes es tan fácil como poner en una olla agua y sal hasta que hierva a borbotones. A continuación se añaden los percebes y, cuando rompan de nuevo a hervir, se escurren y se retiran a una bandeja.
El truco es taparlos con un paño de tela humedecido con el agua de la cocción de los percebes. Lo ideal es comerlos templados, aunque frío también están muy ricos.