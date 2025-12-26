Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Receta | Percebes gallegos

Redacción
26/12/2025 07:11
Receta de percebes gallegos
Receta de percebes gallegos
Ingredientes 

  • Un kilo de percebes gallegos 
  • Dos litros de agua 
  • 150 gramos de sal 

Elaboración 

Cocer percebes es tan fácil como poner en una olla agua y sal hasta que hierva a borbotones. A continuación se añaden los percebes y, cuando rompan de nuevo a hervir, se escurren y se retiran a una bandeja. 

El truco es taparlos con un paño de tela humedecido con el agua de la cocción de los percebes. Lo ideal es comerlos templados, aunque frío también están muy ricos.

