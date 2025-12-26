Receta | Percebes gallegos

Receta de percebes gallegos

Ingredientes

Un kilo de percebes gallegos

Dos litros de agua

150 gramos de sal

Elaboración

Cocer percebes es tan fácil como poner en una olla agua y sal hasta que hierva a borbotones. A continuación se añaden los percebes y, cuando rompan de nuevo a hervir, se escurren y se retiran a una bandeja.

El truco es taparlos con un paño de tela humedecido con el agua de la cocción de los percebes. Lo ideal es comerlos templados, aunque frío también están muy ricos.