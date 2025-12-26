Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Pou, Pespa y Pepón: las plazas que los jóvenes coruñeses han renombrado

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
26/12/2025 18:19
Plaza de España, en A Coruña
Plaza de España, en A Coruña
Carlota Blanco
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha sido la invitada de la semana en el pódcast de David Perdomo, 'El Nicho', un espacio en el que diferentes caras conocidas de Galicia se sientan a charlar con el actor durante más de una hora.

“No es una entrevista. No es un mitin. Es una conversación que no sabías que necesitabas”, reza la descripción del vídeo, en el que Inés Rey habló sobre temas como la identidad, el Koruño o los cambios que ha experimentado la ciudad herculina a lo largo de los años.

Uno de esos cambios tiene que ver con la forma en la que los jóvenes se refieren a las calles y plazas de la ciudad. Rey explicó que, en ocasiones, le pregunta a su hijo dónde ha quedado con sus amigos y que él le responde “en Pespa”, un lugar que, en un primer momento, resultó desconocido incluso para el propio Perdomo. Fue entonces cuando la alcaldesa aclaró que se refería a la Plaza de España.

La alcaldesa recordó también los “problemas” históricos que ha tenido el nombre de esta plaza, que originalmente se llamaba Campo da Leña antes de pasar a denominarse Plaza de España. El nombre tradicional volvió a la palestra en 2011, cuando el Ayuntamiento decidió recuperarlo coincidiendo con su esperada reforma. En la actualidad, el espacio se llama oficialmente Plaza de España, aunque el nombre de Campo da Leña sigue presente. “Con lo que tardó en volver a ser Campo da Leña… y ahora Pespa”, ironizaba Perdomo durante la conversación.

Lo cierto es que acortar los nombres de las plazas no es algo nuevo. Ya desde la generación de Inés Rey se conocía popularmente la Plaza de Pontevedra como Pepón. Sin embargo, la tendencia se ha extendido entre los jóvenes, que han rebautizado otros puntos de la ciudad, como la Plaza de Ourense, conocida ahora como Pou. Y no, no tiene nada que ver con el popular juego del pequeño triángulo marrón.

En definitiva, estos acortamientos pueden reflejar la forma propia que tienen los adolescentes de habitar en la ciudad, dejando su huella y haciendo a la urbe más cercana. O también puede ser que simplemente no quieren usar nombres completos en su vocabulario diario.

