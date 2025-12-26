Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 26 de diciembre?

Pasada la resaca de Nochebuena y de los regalos de Navidad de Papá Noel, la agenda navideña en A Coruña y su área metropolitana toma carrerilla este viernes. En la plaza de María Pita vuelve a abrir el mercadillo de Navidad, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas.

Además, en la OMIC la Casa de los Juguetes organiza a las 15.00 el juego del regalo, mientras que a las 15.15 los niños de 4 y 5 años podrán hacer una rana papamoscas reciclada, a las 16.05 los de 6 a 8 tendrán un taller de jardinería sostenible, a las 16.55 será el turno de los de 9 a 11 años, y a las 17.45 se desarrollará una actividad de dibujo.

A las 18.00 el Fórum Metropolitano acoge 'El Ratón Pérez' dentro del ciclo de títeres, mientras que la jornada la cerrará Carlos Núñez con su concierto en el teatro Colón para celebrar el 30 aniversario de 'A Irmandade das Estrelas'.

Este viernes, a partir de las 17.30 horas, el Centro Comercial Los Rosales celebrará por tercer año consecutivo un nuevo Fin de Año Infantil. Los niños coruñeses tendrán la ocasión, una vez más, de celebrar el fin de año al mismo nivel que sus mayores, con música, bailes, juegos, su magia, globos, confeti y sus propias campanadas. El programa de actividades incluirá a las 17.30 horas talleres de maquillaje, globoflexia y animación musical, así como visita de mascotas animadas y fotomatón. A las 18.30 horas habrá sesión disco fin de año con bailes y coreografías y a las 19.30 horas, espectáculo de magia con el televisivo mago “David Maestro”. A las 20.30 horas toca el fin de fiesta con 12 campanadas muy especiales con “los 12 gusanitos de la suerte” y con la ya tradicional gran lluvia de globos final que hace las delicias de todos los niños.

Además, en el muelle de Batería está la pista de hielo, que este viernes abre de 11.00 a 23.00 horas.

Marineda City retoma sus tardes de ilusión infantiles, con el espectáculo 'Ñam' a las 17.00 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán. Seguirá también en marcha el árbol de los deseos, en el que cada mensaje será una donación de 1 euros para la Asociación Meniños, mientras que los que participen participarán en el sorteo de tarjetas regalo de 25, 50 y 100 euros. En la plaza exterior volverá a abrir el mercadillo navideño.

La tienda de Zara en la calle Compostela abre las puertas de su pop up navideña, convertida en una gran oficina postal mágica, llena de cartas, trenes y material para dibujar.

En el Palacio Municipal de María Pita abrirá el belén, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que en el cuartel de Atocha lo hará su nacimiento artesanal, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Oleiros abre su pista de hielo, instalada en la Polideportiva de la II República, en Perillo, en horario de 11.00 a 23.00 horas. También en Oleiros, pero en la plaza Esther Pita, están las atracciones navideñas, que este viernes abren de 11.00 a 22.45 horas. Además, habrá una actividad de animación de 17.30 a 19.30 horas en el centro cívico de Santa Cruz.

En Culleredo el Wintercircus ofrece en el Paseo Marítimo de O Burgo una función a partir de las 18.30 horas y abre de nuevo el Winter Park.

La Casa da Cultura de Sada ofrece el espectáculo musical familiar 'La Banda Sonora - Disney Tribute', con Lesuiteband. Será a las 19.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

El Paseo Fluvial de Arteixo acoge el mercado de Navidad de 17.00 a 21.00 horas y las bibliotecas de Meicende y central celebrarán actividades de Navidad de 10.00 a 13.00 horas. Empieza, además, Arteixogo Nadal en la plaza del Balneario. De 17.00 a 20.00 horas se ofrecerán las actividades 'Flocos de Millo' y 'Obradoiro: escalador de Nadal', así como el espectáculo 'Un paxe real en apuros'. Abre también la Casita del Cartero Real en el Paseo Fluvial, en horario de 17.30 a 20.30 horas.