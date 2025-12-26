Mario García, de Tregua | "Siempre hay gente nueva a la que hacer llegar tu música"

Los miembros de Tregua, en una imagen promocional Cedida

Tregua inicia hoy nueva gira y volverá a llenar de rock el Inn Club y lo hará, tal y como apunta su vocalista y guitarrista, Mario García, con “un concierto con el que conecten de principio a fin, lo van a disfrutar al 100%”.

Jugar en casa puede ser siempre un plus o un hándicap. “En casa siempre hay más nervios, además es el primer concierto de esta gira, con lo que todo es nuevo, el repertorio, el show... pero confiemos en que todo va a salir bien”, asegura García.

Pero, además de gira nueva (que los llevará entre enero y junio por ciudades como Ourense, Salamanca, Madrid, León, Santander, Mayorga o Pamplona), para 2026 preparan nuevo trabajo discográfico. García tiene claro que en ese futuro disco el público se encontrará “un paso más dentro de nuestra trayectoria”. Y es que “en cada disco siempre lo hemos dado y este no va a ser menos, creemos que va a ser un disco que caiga bien en la gente que nos lleva siguiendo todos estos años y que enganchará a público nuevo”.

Desde hace algo más de un año han ido publicando algún que otro tema suelto como ‘No soy perfecto’, ‘Todo vuelve a empezar’ o ‘El último suspiro’. El vocalista de Tregua explica que son un adelanto de lo que viene “y formarán parte del álbum”. “Hemos ido lanzando canciones, precisamente, para avisar de que se viene el nuevo disco y porque cuesta mucho cuando tienes canciones nuevas guardarlas en el cajón hasta que tengas 10 para hacer un disco, siempre hay ganas de ir sacando material nuevo, por nosotros mismos, y por la gente que nos sigue”.

Objetivos y recuerdos

Cuando cumplían apenas un lustro de vida, en Tregua aseguraban que su única meta era crecer como banda. Diez años después, el propósito es el mismo, según indica García: “Seguir creciendo, siempre hay gente nueva a la que llegar y que no te conoce, gente a la que hacer llegar tu música y, sobre todo, tu directo, que es donde realmente conectas y, a partir de ahí, que te acompañen en el viaje”.

En todo este tiempo, el crecimiento ha sido “natural”. “Hemos crecido en cada disco, como músicos y como personas, somos una banda muy exigente con nosotros mismos y eso hace que busquemos mejorar lo anterior”, apunta el músico, que añade que esa es, precisamente, “la clave para no cansar al público ni a nosotros mismos”.

Más de quince años como banda dan para un buen puñado de grandes recuerdos. García dice que se queda con la grabación del DVD del décimo aniversario en el propio Inn Club, con artistas invitados. “Irrepetible, será emocionante volver a pisar ese escenario”, concluye.