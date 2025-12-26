Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Marineda City se prepara para otras cuatro nuevas aperturas de comercio y hostelería

Redacción
26/12/2025 16:03
La hamburguesería Vicio, uno de los últimos locales que abrió en Marineda City
La hamburguesería Vicio, uno de los últimos locales que abrió en Marineda City
Marineda City continúa sumando nuevas marcas a su oferta comercial. Así, han abierto recientemente dos cadenas que han elegido al centro comercial coruñés para sus nuevos establecimientos. Se trata de Ale-Hop, tienda especializada en la venta de regalos y productos divertidos, y Vicio, la marca líder de smash burgers en España.

Con un espacio de 250 metros cuadrados, Ale-Hop recibe a los visitantes en la primera planta del centro comercial con sus icónicas vacas, símbolo de esta marca española de tiendas de objetos de regalo. Esta cadena cuenta con de 340 tiendas en España, Portugal, Italia y Croacia y da empleo a más de 2.000 personas.

Obras en la tienda de Ale-Hop que abrirá en Marineda City

Ale-Hop, la marca de la vaca, se prepara para 'pastar' por Marineda City

Por su parte, Vicio apuesta por Marineda City para su primer restaurante en A Coruña con un local de 305,75 m2 de superficie interior y una terraza de 77,10 m2, situado en la segunda planta. La apertura de este nuevo establecimiento ha generado 26 nuevos puestos de trabajo. Actualmente Vicio tiene 37 locales en España.

Vicio, en Marineda City

A Coruña ya disfruta de Vicio en Marineda City

Los supermercados Mercadona y Veritas, la cervecería tradicional coruñesa O’Sampaio, la cadena de productos para el cuidado de la piel y del cabello, higiene dental, champús y maquillaje a precios fijos y bajos Normal, el establecimiento Açaí Coffee Club, que ofrece preparaciones con esta fruta que levanta pasiones, son algunas de las últimas marcas que se han sumado a la oferta de Marineda City desde la inauguración de su ampliación.

Tienda Normal en Marineda City

Una apertura de lo más 'Normal': esta es la fecha de inauguración de la nueva tienda en Marineda City

En el nuevo espacio de Marineda City tendrán lugar durante las próximas semanas más inauguraciones, como la de la joyería Miramira, el establecimiento de productos electrónicos CeX, la tienda oficial de Tesla y el restaurante especializado en carnes y pollo a la brasa Le Coq.

Tienda de tesla en Marineda City

Tesla prepara su desembarco en Marineda City

