Los impagos en el mercado navideño de A Coruña provocan un intento de corte del suministro eléctrico

Dos agentes de la Policía Local, esta tarde, en el mercado navideño Quintana

El mercado navideño de A Coruña estuvo a punto de quedarse a oscuras, debido a los presuntos "impagos" por parte de la empresa encargada de su organización. Al menos eso indican los que allí llevan trabajando desde el pasado 28 de noviembre. La situación ha sido tan extrema y grave que la compañía eléctrica envió un técnico a María Pita para cortar el suministro, algo que evitaron tanto la mediación del Ayuntamiento como de los comerciantes, además de la Policía Local.

Un mercado navideño sin cazuelas Más información

Y es que en este caso los inquilinos de las casetas absuelven de toda culpa al Gobierno local y apuntan directamente a Carlos González, propietario de NC7 Events, la ganadora del concurso para montar el “mercado navideño centroeuropeo”. O al menos eso es lo que él presuntamente “vendió” en su día a los que ahora tratan de recuperar su inversión día a día.

La ilusión navideña de los hoteles: el mercadillo de María Pita, un elemento “que puede ser muy potente” Más información

Desde hace una semana, los 'inquilinos' del mercado dicen que González no responde a las llamadas ni a las reivindicaciones de los comerciantes y hosteleros, que se sienten “timados” y ya han empezado a organizarse para emprender acciones legales.