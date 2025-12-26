Los cerca de 3.000 cruceristas a bordo del ‘Aidamar’ despiden el calendario de cruceros, con un total de 176 escalas en A Coruña

El ‘Aidamar’, atracado ayer en el puerto Patricia G. Fraga

El Puerto de A Coruña acogió ayer la última escala del año. El crucero ‘Aidamar’, con cerca de 3.000 cruceristas a bordo, llegó al muelle alrededor de las 13.00 horas, donde estará atracado hasta las 18.30 de hoy. Con 253 metros de eslora, el buque llegó a la urbe desde Cherburgo, y hoy partirá rumbo a Funchal. Con esta escala, son 176 los trasatlánticos recibidos a lo largo del año. Claro está, la cifra podría variar antes del 31 de diciembre, ya que las condiciones meteorológicas pueden obligar a los barcos a desviarse a mitad de viaje.

Según el calendario de la Autoridad Portuaria de A Coruña, el primer crucero que se recibirá en el nuevo año será el ‘Borealis’, con casi 1.900 cruceristas a bordo, el 2 de enero. El día 4 será el turno del ‘Mein Schiff 3’, con 2.500 personas en su interior. La programación continúa el 8 de enero, con el ‘Balmoral’, y el ‘Borealis’, el 16, con 1.400 pasajeros en ambos casos. El ‘Aidaprima’ atracará en el muelle de Trasatlánticos el día 27, con 3.300 personas. Por último, el ‘Borealis’ regresará al puerto el 30 de enero.

El muelle coruñés acogerá en enero un total de seis escalas de trasatlánticos

La Autoridad Portuaria confirmó el año pasado la llegada de más de 170 cruceros para este 2025, como resultado de las gestiones realizadas en la Seatrade Global de Miami, el evento anual que reúne a todos los agentes del sector a nivel internacional. Una cifra récord que supera la marca de 2024, cuando 166 buques –lo que supuso más de 400.000 cruceristas– atracaron en el muelle de A Coruña. El número, además, va aumentando cada ejercicio. Si este año son 175 y en 2024 fueron 166 cruceros, en 2023 la cifra fue de 130 barcos, frente a los 136 de 2022.

El puerto consolida su liderazgo en su entorno geográfico amplio tras haber logrado un crecimiento del 650% en los últimos 15 años. Así, en el año 2009 llegaron a A Coruña 53.574 pasajeros; en 2014 la cifra había ascendido a 129.587; y, a falta de saber la cifra oficial de este 2025 –el calendario todavía está sujeto a cambios por condiciones meteorológicas adversas–, el año pasado ya se superó la barrera de los 400.000.

La previsión para el próximo ejercicio es superar la cifra de 450.000 pasajeros y 180 escalas, lo que supondría un nuevo récord histórico. El Puerto de A Coruña confirma, además, que prácticamente todas las navieras que operan a nivel internacional seguirán recalando aquí.

Líder en Galicia

Ninguno de los otros recintos portuarios ubicados en Galicia se acerca a los niveles de A Coruña en lo que a tráfico de cruceros se refiere. De hecho, la mayoría están inmersos en tendencias negativas. Vigo sumó 110 cruceros y registró un descenso del 50,7% con respecto al año pasado, según las estadísticas de Puertos del Estado.

En Ferrol atracaron hasta octubre un total de 19 embarcaciones, una cifra idéntica a la contabilizada en el ejercicio anterior. Vilagarcía de Arousa recibió cuatro de estos buques, lo que implica una reducción del 50%. La Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra no cosechó la visita de ningún crucero.

Tampoco el resto de puertos del norte de España (Avilés, Bilbao, Gijón, Pasaia, Santander) consiguen superar las cifras coruñesas, cuya previsión es que sigan escalando el próximo año. 