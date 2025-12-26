Mi cuenta

A Coruña

La Xunta invierte más de 100.000 euros en el mercado de San Agustín

La plaza de abastos coruñesa se integrará en la red gallega de mercados excelentes

Redacción
26/12/2025 14:55
El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visita el mercado de San Agustín de A Coruña
Javier Alborés
El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitó este viernes en A Coruña el Mercado Municipal de San Agustín, donde puso de relieve los más de 100.000 euros destinados por la Xunta a la instalación de un sistema de generación de hielo que le posibilite la consecución del sello de Mercado Excelente

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visita el mercado de San Agustín de A Coruña para ver el nuevo sistema de generación de hielo
Javier Alborés
El Mercado de San Agustín es uno de los inmuebles destacados

Los 25 edificios ‘docomomo’ que se esconden en A Coruña

Más información

Allí, señaló que esta aportación autonómica sucedió a la del año pasado dirigida a la realización de acciones de mentorización y de actuaciones de formación de los placeros y para la elaboración de la diagnosis de la situación y usos del mercado. 

El director xeral destacó que en el marco del Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030 se consolidarán el año que viene las aportaciones a favor de la creación de una red de Mercados Excelentes, con la previsión de alcanzar en 2026 la decena de este tipo de instalaciones en una lista que actualmente ocupan Tomiño, Vilagarcía de Arousa, Pontedeume y Carballo. En 2030, el objetivo es llegar a los 25 Mercados Excelentes en toda Galicia.

