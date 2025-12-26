Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La reina de las tartas de queso en A Coruña abre un nuevo local en Cuatro Caminos

Las colas para probar La Llorona llamaron la atención de los viandantes en Alcalde Marchesi

Guillermo Parga
Guillermo Parga
26/12/2025 18:15
La propietaria, Marialis Bracamonte, en el centro, junto a sus trabajadoras
La propietaria, Marialis Bracamonte, en el centro, junto a sus trabajadoras
German Barreiros
Marialis Bracamonte, propietaria de los cuatro restaurantes Takontento, Lieu y Qbanos, ha creado una muy dulce adicción a la que se han enganchado muchos coruñeses. Solamente así se explica la fiebre que provoca La Llorona, una tarta de queso que empezó como una opción más de la carta en su restaurante de tacos, y que ya es objeto de dos locales exclusivamente para su venta en el centro de la ciudad. El primero abrió el pasado mes de agosto en Canuto Berea, una bocacalle de la calle Real, y el segundo es desde el viernes una realidad en el número 13 de alcalde Marchesi.

La ola de robos de A Coruña se extiende a Cuatro Caminos

El evento provocó nuevamente largas colas desde antes de las 16.00 horas, hora de apertura. Unos cuantos ya lo sabían (había porción gratis para los 50 primeros), mientras que los viandantes más curiosos se infomaron y decidieron unirse a la 'tentación'. Y es que está claro que algo tiene La Llorona. “Yo la conocí en verano y ahora la necesito una vez a la semana, como poco”, dice Ylenia mientras espera paciente.

Son seis las opciones que ofrece La Llorona: tradicional, dulce de leche, Oreo, Lotus, fresa, Ferrero Rocher, chocolate blanco, canela, Nutella y pistacho. El precio oscila entre los 4,50 euros y los 5,80 euros.

Colas a la entrada de La Llorona
Colas a la entrada de La Llorona
German Barreiros

La propietaria, Marialis Bracamonte, olvida así la decepción de antes de Nochebuena, cuando sufrió un robo en el Takontento de la calle Primavera. “Cuatro Caminos está volviendo a florecer. Nos han pasado muchas cosas esta semana, entre el robo en la calle Primera y la inauguración. Más que todo, desilusiona, pero no por ello tenemos que parar de crecer. Si paramos, ¿hacia dónde va a ir la ciudad?” se pregunta.

