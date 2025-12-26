La iglesia más grande de A Coruña que la historiografía quiso olvidar

Iglesia de San José, en Montealto Quintana

La Fundación Docomomo viene de publicar una guía con las infraestructuras y arquitecturas del paisaje litoral entre los años 1925 y 1975. Un conjunto de construcciones recopilado en las actas del XIII Congreso Docomomo Ibérico en las que aparecen varios edificios coruñeses.

Uno de ellos es la Iglesia de San José de Montealto, el edificio religioso más grande de A Coruña y que pasa desapercibido, incluso por la disciplina encargada del estudio de la historia.

Esteban Fernández-Cobián, Doctor arquitecto y Profesor Titular de Universidad de A Coruña, y el investigador Rafael Pazos Ansón son los encargados de traer a la memoria esta Iglesia, fundada en marzo de 1965 en un momento donde la ciudad se vio obligada a reformular su configuración

Un barrio en expansión y una parroquia pionera

Hasta bien entrado el siglo XX, el entorno de la Torre de Hércules era un espacio prácticamente deshabitado, ocupado por instalaciones militares, un depósito de aguas y algunos equipamientos aislados. Tras la Guerra Civil, el fuerte crecimiento demográfico de A Coruña obligó a replantear su ordenación urbana, y Montealto se convirtió en uno de los principales focos de expansión, marcado por la especulación y la falta de infraestructuras.

En este contexto nació la parroquia de San José, erigida en 1954 y dirigida por el joven párroco José Lamas Pallas, una figura clave en la vida comunitaria del barrio. Con un marcado carácter social e innovador, la parroquia funcionó durante años como verdadero centro cívico, ofreciendo servicios educativos, culturales y asistenciales a una población empobrecida y en rápido crecimiento.

El aumento constante de habitantes hizo necesaria la construcción de un templo definitivo. Tras una compleja operación urbanística y financiera, la iglesia se levantó en el promontorio de El Vigía, hoy convertido en un enclave de equipamientos públicos en medio del tejido residencial.

Un templo brutalista convertido en hito urbano

El proyecto de Rodríguez-Losada dio lugar a un edificio monumental, austero y de marcado carácter brutalista, construido en hormigón armado y concebido como un hito urbano visible desde gran parte del barrio. Su interior, amplio y luminoso, respondía a las nuevas directrices litúrgicas del Concilio Vaticano II, favoreciendo la cercanía entre celebrante y fieles.

Consagrada el 19 de marzo de 1968, la iglesia de San José generó desde sus inicios opiniones encontradas: para algunos, un símbolo de fe y comunidad; para otros, una arquitectura excesiva y fuera de su tiempo. Seis décadas después, el edificio sigue presidiendo Montealto como testimonio material de una etapa decisiva en la historia urbana y social de A Coruña.

El debate

Muchas personas consideran que la iglesia de San Pedro de Mezonzo es la más grande de la ciudad, pues el templo abarca unos 1.800 metros cuadrados, pero lo cierto es que es esta, la de San José, el templo mayor, con 2.000 metros cuadrados ocupados.