Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La iglesia más grande de A Coruña que la historiografía quiso olvidar

El edificio, ubicado en Montealto, fue construído entre el 1960 y el 1968 por el arquitecto Jacobo Rodríguez-Losada Trúlock

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
26/12/2025 19:19
Iglesia de San José en Montealto
Iglesia de San José, en Montealto
Quintana
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Fundación Docomomo viene de publicar una guía con las infraestructuras y arquitecturas del paisaje litoral entre los años 1925 y 1975. Un conjunto de construcciones recopilado en las actas del XIII Congreso Docomomo Ibérico en las que aparecen varios edificios coruñeses.

Uno de ellos es la Iglesia de San José de Montealto, el edificio religioso más grande de A Coruña y que pasa desapercibido, incluso por la disciplina encargada del estudio de la historia.

Esteban Fernández-Cobián, Doctor arquitecto y Profesor Titular de Universidad de A Coruña, y el investigador Rafael Pazos Ansón son los encargados de traer a la memoria esta Iglesia, fundada en marzo de 1965 en un momento donde la ciudad se vio obligada a reformular su configuración

Un barrio en expansión y una parroquia pionera

Hasta bien entrado el siglo XX, el entorno de la Torre de Hércules era un espacio prácticamente deshabitado, ocupado por instalaciones militares, un depósito de aguas y algunos equipamientos aislados. Tras la Guerra Civil, el fuerte crecimiento demográfico de A Coruña obligó a replantear su ordenación urbana, y Montealto se convirtió en uno de los principales focos de expansión, marcado por la especulación y la falta de infraestructuras.

En este contexto nació la parroquia de San José, erigida en 1954 y dirigida por el joven párroco José Lamas Pallas, una figura clave en la vida comunitaria del barrio. Con un marcado carácter social e innovador, la parroquia funcionó durante años como verdadero centro cívico, ofreciendo servicios educativos, culturales y asistenciales a una población empobrecida y en rápido crecimiento.

El aumento constante de habitantes hizo necesaria la construcción de un templo definitivo. Tras una compleja operación urbanística y financiera, la iglesia se levantó en el promontorio de El Vigía, hoy convertido en un enclave de equipamientos públicos en medio del tejido residencial.

Un templo brutalista convertido en hito urbano

El proyecto de Rodríguez-Losada dio lugar a un edificio monumental, austero y de marcado carácter brutalista, construido en hormigón armado y concebido como un hito urbano visible desde gran parte del barrio. Su interior, amplio y luminoso, respondía a las nuevas directrices litúrgicas del Concilio Vaticano II, favoreciendo la cercanía entre celebrante y fieles.

Consagrada el 19 de marzo de 1968, la iglesia de San José generó desde sus inicios opiniones encontradas: para algunos, un símbolo de fe y comunidad; para otros, una arquitectura excesiva y fuera de su tiempo. Seis décadas después, el edificio sigue presidiendo Montealto como testimonio material de una etapa decisiva en la historia urbana y social de A Coruña.

El debate

Muchas personas consideran que la iglesia de San Pedro de Mezonzo es la más grande de la ciudad, pues el templo abarca unos 1.800 metros cuadrados, pero lo cierto es que es esta, la de San José, el templo mayor, con 2.000 metros cuadrados ocupados. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Pabellon O Espiño

El Concello de Carral renueva las luces en los pabellones del Vicente Otero y en O Espiño
Redacción
Teatro Escena representó 'Buh! Que Medo!'

Un centenar de niños disfrutan en el campamento de Navidad
Redacción
Belén reciclado de la Piscina Municipal de Sada

El belén de Bob Esponja está en Sada
Andrea López Ramos
Plaza de España, en A Coruña

Pou, Pespa y Pepón: las plazas que los jóvenes coruñeses han renombrado
Andrea López Ramos