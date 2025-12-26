Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La empresa que organizó el mercado navideño de A Coruña amenaza con denunciar a los comerciantes por "impagos"

El frustrado apagón de la tarde del viernes ha provocado un cruce de acusaciones entre los 'inquilinos' de las casetas y NC7 Events

Guillermo Parga
Guillermo Parga
26/12/2025 21:57
Momento en el que los comerciantes, la Policía Local y el técnico de la compañía eléctrica pactan para frustrar el apagón
Momento en el que los comerciantes, la Policía Local y el técnico de la compañía eléctrica pactan para frustrar el apagón
Quintana
Carlos González, responsable de la empresa ganadora del concurso del mercado navideño de A Coruña, NC7 Events, apunta directamente a los comerciantes como culpables de la situación que se vivió en la plaza de María Pita a media tarde del viernes, con el intento de corte del suministro. “Sí que existen impagos, pero son de los comerciantes hacia mi organización: había dos pagos pactados, y el segundo no se está llevando a cabo”, dice.

Dos agentes de la Policía Local, esta tarde, en el mercado navideño

Los impagos en el mercado navideño de A Coruña provocan un intento de corte del suministro eléctrico

Respecto a la amenaza de denuncia por parte de los comerciantes y hosteleros, González lanza una advertencia. “Ya está en manos de mis abogados, y vamos a ser nosotros los que denunciemos”, explica. “Todos tenemos parte de culpa, pero cada uno va a tener que asumir la suya”, añade sobre el Ayuntamiento y el porqué de los problemas con el mercado. No obstante, el dueño de NC7 Events advierte que no será hasta después del día 2 de enero, fecha de finalización del evento, cuando dé su versión completa de lo sucedido

