La deuda por la instalación eléctrica en el mercadillo de A Coruña asciende a "unos 7.000 euros"

Momento del incidente con el intento de corte de luz Quintana

La empresa encargada de realizar la instalación eléctrica en el mercado navideño de María Pita cifra “Unos 7.000 euros, IVA aparte”, la deuda por las acometidas, lo que fue desencadenó una tensa situación en la tarde del martes. Y es que hasta allí se desplazó un operario decidido a cortar el suministro eléctrico y dejar a oscuras la que fue la gran apuesta del Ayuntamiento para estas navidades.

Los impagos en el mercado navideño de A Coruña provocan un intento de corte del suministro eléctrico Más información

Fuentes de la empresa en cuestión apuntan directamente a NC7 Events como responsables. “Solamente se ha hecho un ingreso de unos 1.500 euros, el resto está todo pendiente de pago por su parte”, denuncian. “Además, no responde a nuestras llamadas, así que por eso tomamos esa determinación”, agregan.