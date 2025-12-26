Mi cuenta

A Coruña

La deuda por la instalación eléctrica en el mercadillo de A Coruña asciende a "unos 7.000 euros"

Un técnico acudió a María Pita para cortar la instalación eléctrica en la tarde del viernes

Guillermo Parga
Guillermo Parga
26/12/2025 22:19
Momento del incidente con el intento de corte de luz
Momento del incidente con el intento de corte de luz
Quintana
La empresa encargada de realizar la instalación eléctrica en el mercado navideño de María Pita cifra “Unos 7.000 euros, IVA aparte”, la deuda por las acometidas, lo que fue desencadenó una tensa situación en la tarde del martes. Y es que hasta allí se desplazó un operario decidido a cortar el suministro eléctrico y dejar a oscuras la que fue la gran apuesta del Ayuntamiento para estas navidades.

Dos agentes de la Policía Local, esta tarde, en el mercado navideño

Los impagos en el mercado navideño de A Coruña provocan un intento de corte del suministro eléctrico

Fuentes de la empresa en cuestión apuntan directamente a NC7 Events como responsables. “Solamente se ha hecho un ingreso de unos 1.500 euros, el resto está todo pendiente de pago por su parte”, denuncian. “Además, no responde a nuestras llamadas, así que por eso tomamos esa determinación”, agregan.

