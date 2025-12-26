La fachada de la Cocina Económica, en una imagen de 2012 Javier Alborés

Hace 25 años, una visita del por entonces alcalde de la ciudad, Francisco Vázquez, a la Cocina Ecónomica, destacaba en la información local de este diario, que contaba que la jornada sirvió para proponer al regidor la ampliación de las instalaciones del edificio. Unas 250 personas participaron en el acto, un día más para una institución a la que su sede solía quedársele pequeña cuando se trataba de ayudar a los más necesitados. Hace 50 años, varios sucesos en Alfonso Molina sorprendieron a los coruñeses. Por una parte, un camión robado se accidentó y volcó en la vía, sin que el conductor y presunto ladrón dejase rastro. Asimismo, un soldado se estrelló con su vehículo contra una farola, y tuvo que ser atendido por sus heridas.

Martes, 26 de diciembre de 2000 Archivo

Hace 25 años | La Cocina Económica pretende ampliar los comedores del edificio

Como cada año, y ya van 114, la Cocina Económica celebró su tradicional comida de Navidad. Con un menú a base de langostinos, salpicón de mariscos y carne asada, la entidad filantrópica agasajó a las cerca de 250 personas que llenaron los dos comedores. En un día tan señalado, Francisco Vázquez también quiso dejar constancia, con la visita a las instalaciones de la calle de la Cordelería y una donación simbólica, del compromiso anual del gobierno local con los más necesitados, una ayuda que se puede reflejar en la ampliación del edificio. Al mediodía todo estaba preparado. El olor a comida recién hecha y el reparto de las raciones ponían fin a las horas trabajo de las cinco cocineras. Sin embargo, todavía quedaba mucho por hacer para dar de comer a las cerca de 250 personas que se acercaron ayer a la Cocina Económica para celebrar la tradicional comida de Navidad.. Antes de que las puertas de la entidad permitieran la entrada de los comensales, Francisco Vázquez visitó las instalaciones de la calle de Cordelería para dejar constancia del apoyo que el Ayuntamiento brinda a esta entidad sin ánimo de lucro. Durante su estancia, Francisco Vázquez estuvo acompañado en todo momento por los directivos de la entidad, los cualeºs no dudaron en ratificar la colaboración que reciben por parte del gobierno local, una ayuda a la que no dudarán en acudir, según explicaron, para ampliar el número de pisos de este edificio. Y es que el local de dos plantas suele quedarse pequeño para atender a las personas que acuden al centro. En las inmediaciones suelen juntarse unas 750 personas por comida.

Viernes, 26 de diciembre de 1975 Archivo

Hace 50 años | Volcó un camión robado y el conductor desapareció

En la avenida de Alfonso Molina, en las proximidades de Palavea, ocurrieron ayer jueves 25 de diciembre de 1975 dos accidentes de tráfico. Uno de ellos ocurrió en la madrugada. Un camión cargado de bolas de plástico y botellas de agua mineral, a causa del exceso de velocidad y derrapar, seguidamente volcó. El vehículo había sido sustraído a las diez de la noche del miércoles de Santa Cruz. El conductor del camión resultó, al parecer, ileso y desapareció. En cuanto al segundo suceso, se trata de un soldado herido. Este conducía un turismo “R-8” y se salió de la calzada yendo a estrellarse contra una de las farolas de alumbrado que jalonan la avenida. Resultó herido y pasó, primeramente, a la Ciudad Sanitaria, y posteriormente al acuartalemiento en el que prestaba servicio. Por otra parte, a Andrés García, vecino de la calle del Orzán 77, le sustrajeron el “Simca 1000” de su propiedad, que había dejado estacionado en la calle Menéndez Pidal con la llave de contacto puesta y la puerta sin cerrar. Lo valora en 80.000 pesetas.