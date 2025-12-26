Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Fría Navidad en A Coruña: ¿qué tiempo hará el fin de semana?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
26/12/2025 11:02
Frío en A Coruña el 26 de diciembre
Los coruñeses se protegieron del frío para salir a la calle este 26 de diciembre
Javier Alborés
Después de las copiosas comidas de Nochebuena y Navidad, este viernes A Coruña y su área regresaron 'a la realidad' laboral con un tiempo más que fresco. Acostumbrados a las lluvias, que ni siquiera se quisieron perder las celebraciones y asomaron un poco el 24 de diciembre y otro poco el 25, este viernes, 26 de diciembre, llega con los cielos más despejados, pero con una intensa sensación de frío

El entorno de Adormideras, en la nevada de enero de 1987

La última vez que A Coruña amaneció blanca por Navidad

Más información

La ciudad de A Coruña despertó congelada con temperaturas que durante toda la madrugada se quedaron en los 6 grados y que hasta las once de la mañana no habían superado todavía los 7, según la medición de la estación de MeteoGalicia en el dique de abrigo. 

Más frío todavía pasaron los residentes en el área metropolitana de A Coruña, donde la madrugada se quedó entre los 3 y 4 grados y donde a las once la estación de Guísamo, en Bergondo, todavía no había conseguido superar los 5 grados de temperatura. 

Una mujer se protege del frío

La Nochebuena y Navidad más frías desde 2010, según la Aemet

Más información

Los pequeños chubascos caídos 'salvaron' al área de las heladas, que sin embargo pueden hacer acto de presencia esta madrugada, ya que para los próximos días no se esperan precipitaciones. La predicción de MeteoGalicia apunta a que el sábado, 27 de diciembre, los cielos estarán poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas más bajas de lo habitual en esta época en A Coruña, mientras que las máximas sí serán las normales, quedando los termómetros entre 14 y 5 grados. 

Para el domingo se esperan cielos despejados y temperaturas ya en ascenso, que quedarían entre 15 y 7 grados. 

A medio plazo, MeteoGalicia apunta a que las temperaturas volverán a bajar el lunes y el martes, quedando los termómetros entre 14 y 3 grados, de nuevo con cielos poco nubosos o despejados.

