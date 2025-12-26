Fría Navidad en A Coruña: ¿qué tiempo hará el fin de semana?

Los coruñeses se protegieron del frío para salir a la calle este 26 de diciembre Javier Alborés

Después de las copiosas comidas de Nochebuena y Navidad, este viernes A Coruña y su área regresaron 'a la realidad' laboral con un tiempo más que fresco. Acostumbrados a las lluvias, que ni siquiera se quisieron perder las celebraciones y asomaron un poco el 24 de diciembre y otro poco el 25, este viernes, 26 de diciembre, llega con los cielos más despejados, pero con una intensa sensación de frío.

La ciudad de A Coruña despertó congelada con temperaturas que durante toda la madrugada se quedaron en los 6 grados y que hasta las once de la mañana no habían superado todavía los 7, según la medición de la estación de MeteoGalicia en el dique de abrigo.

Más frío todavía pasaron los residentes en el área metropolitana de A Coruña, donde la madrugada se quedó entre los 3 y 4 grados y donde a las once la estación de Guísamo, en Bergondo, todavía no había conseguido superar los 5 grados de temperatura.

Los pequeños chubascos caídos 'salvaron' al área de las heladas, que sin embargo pueden hacer acto de presencia esta madrugada, ya que para los próximos días no se esperan precipitaciones. La predicción de MeteoGalicia apunta a que el sábado, 27 de diciembre, los cielos estarán poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas más bajas de lo habitual en esta época en A Coruña, mientras que las máximas sí serán las normales, quedando los termómetros entre 14 y 5 grados.

Para el domingo se esperan cielos despejados y temperaturas ya en ascenso, que quedarían entre 15 y 7 grados.

A medio plazo, MeteoGalicia apunta a que las temperaturas volverán a bajar el lunes y el martes, quedando los termómetros entre 14 y 3 grados, de nuevo con cielos poco nubosos o despejados.