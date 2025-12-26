Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Fiestas infantiles en los centros cívicos de A Coruña y visitas de los Reyes Magos

Redacción
26/12/2025 10:40
Este sábado el Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha las fiestas infantiles de Navidad en los centros cívicos municipales. Esta iniciativa  busca contribuir a la conciliación familiar en estas fechas no lectivas, al tiempo que dinamizan la actividad de estos espacios públicos. 

Todas las fiestas incluirán animación infantil, actividades lúdicas y talleres dinámicos. 

Además, está prevista la visita de los Reyes Magos a cada una de las celebraciones para que los niños que participen puedan entregarles sus cartas. 

La inscripción se puede realizar en la conserjería del propio centro. 

Los centros cívicos en los que se celebrarán estas fiestas son:

  • O Castrillón (sábado 27, 16.30)
  • Monelos (sábado 27, 17.30)
  • Eirís (domingo 28, 16.30)
  • San Diego (domingo 28, 17.30)
  • Elviña (lunes 29, 16.30)
  • Palavea (lunes 29, 17.30)
  • Monte Alto (martes 30 17.30)
  • Los Rosales (viernes 2, 16.30)
  • Novoboandanza (viernes 2, 17.30)
  • Os Mallos (sábado 3, 16.30)
  • Mesoiro (sábado 3, 18.30)
  • San Pedro de Visma (domingo 4, 17.30)
  • Ciudad Vieja (domingo 4, 16.30) horas. 

Cada sesión contará con diferentes juegos y actividades. Además, las actividades para niños en los centros cívicos se complementará con las últimas sesiones de talleres y actividades en la Casa de los Juguetes, que finalizarán el sábado 3 de enero. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información
