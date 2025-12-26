Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El gran homenaje a la pintura coruñesa del siglo XX que preside un nuevo local de hostelería

Álvaro Dorda ha 'sentado' a la misma mesa a Correa Corredoira, Chelín, Mon Vasco, Jorge Cabezas, Xaime Cabanas y Alfonso Abelenda

Guillermo Parga
Guillermo Parga
26/12/2025 11:00
Álvaro Dorda posa delante de su mural en Vita K de la calle de la Estrella
Álvaro Dorda posa delante de su mural en Vita K de la calle de la Estrella
Joaquín Abad
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El año 2025 ha sido el de Álvaro Dorda (A Coruña, 1972). Ilustrador del cartel de la Fiestas de María Pita del 175 aniversario, solamente su último encargo podía superar en emoción y responsabilidad al del pasado mes de agosto. Puede que un mural en un nuevo local de hostelería no suene a la panacea de los retos, pero él mismo se marcó, y lo consiguió con creces, otro muy especial: inmortalizar a los más grandes pintores coruñeses de los 70 y los 80 y tomar una 'fotografía' de un momento cualquiera en la mesa de un bar. Eso es de lo que se trata el gran reclamo de Vita K, el nuevo local de la calle de la Estrella, como adelantó El Ideal Gallego, que en una esquina al fondo de sus más de 150 metros cuadrados guarda un sentido homenaje a seis autores fundamentales: Correa Corredoira, Chelín, Mon Vasco, Jorge Cabezas, Xaime Cabanas y Alfonso Abelenda.

Álvaro Dorda | “El cartel tiene carácter nocturno porque las fiestas las tenemos asociadas a la nocturnidad”

Más información

La composición, bajo el nombre 'Atlántico', los sienta a todos en una supuesta mesa reservada en una esquina del Vita-K, aunque en realidad podría ser una tasca cualquiera de A Coruña. Porque en realidad se trata de eso, de la vinculación entre la creación artística y la hostelería. “Es una representación alegre y colorista de una taberna, una alegoría a la inspiración artística, a los bares y a la bohemia de la ciudad. Por un lado, en una mesa encontramos una representación del lumpen de las tres Gracias, representadas cientos de veces desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, siendo en esta ocasión una de ellas la célebre bebedora de absenta de Picasso. En el otro lado, vemos a un grupo de personajes que representan a una generación de artistas coruñeses que marcaron nuevos hitos en la creación plástica”, dice la presentación de la obra

Exterior del nuevo Vita-K, en la calle de la Estrella 12

El bar de tapas más famoso del centro de A Coruña abre un gigantesco local en la calle de la Estrella

Más información

Motivaciones

En realidad, aunque el hecho de crear un mural responde a un encargo de la propiedad, la idea del homenaje a gran tamaño inspiró rápidamente a Dorda, que en cierta manera también quiso hacer justicia. “Decidí hacer un reconocimiento a una generación de coruñeses que no ha sido reconocida. En la ciudad, a día de hoy, no hay un espacio para ver su obra, más allá de exposiciones temporales, pero yo hablo de un espacio para los coruñeses, ya que muchos no los conocen”, lamenta. Mientras atiende a El Ideal Gallego, un cliente se acerca y le espeta a Dorda: “Tu mural hace que merezca la pena venir a este sitio muchas veces”.

El mural creado por Álvaro Dorda para el interior de Vita-K
El mural creado por Álvaro Dorda para el interior de Vita-K
Joaquín Abad

Especialmente emotivo para el ilustrador es su homenaje al coetáneo Jorge Cabezas. “Aparte del factor emocional, está el hecho de que no pertenece a esa generación, por eso quise ponerlo desde detrás, observando a los artistas de los que él mamó, como Xaime Cabanas, su maestro y pupilo”, subraya.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La Agencia Tributaria desmantela una 'macrotrama' de fraude de más de 300 millones en el IVA de hidrocarburos

Desmantelada una 'macrotrama' de fraude de más de 300 millones en el IVA de hidrocarburos con registros en Vigo
EP
Inundación en el parking del Alcampo por un reventón en una tubería

Oleiros recupera el agua tras el reventón de la tubería de Alcampo el día de Navidad
Redacción
El PP visitó el centro cívico de O Birloque, donde denunció el mal estado de las instalaciones

Suelos levantados y baldosas rotas en el centro cívico de O Birloque un año después de su reforma
Redacción
La gripe ataca con fuerza este año

La gripe empieza a remitir en Galicia
EFE