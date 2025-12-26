El cliente vacacional salva el año en los hoteles de A Coruña pese a la bajada de congresos

Dos turistas se hacen una foto ayer junto a la bola de Navidad de La Marina Patricia G. Fraga

Los hoteles de A Coruña comenzaron 2025 preparados para afrontar doce meses en los que se celebrarían menos congresos de lo ya habitual en los últimos años. En la segunda mitad del ejercicio, además, tuvieron que hacer frente a una medida municipal a la que se opuso el sector, aunque acatada desde el primer momento: la tasa turística. No obstante, y a pesar de las ‘sombras’, el balance de los hoteles, a falta de conocer los datos de diciembre, es positivo. “La valoración global es que ha sido un año muy positivo. No hemos llegado a los niveles del año 2024, quedándonos un poquito por debajo –un punto y medio aproximadamente–, pero diciembre podría aproximarnos un poco más”, sostiene el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos.

Los datos, que no llegan a rozar el 70% como el ejercicio anterior, dejan buen sabor de boca. El también director del NH Collection Finisterre asegura que esta positividad se debe a que “era un año en el que, después de otros años tan potentes como 2023 y 2024, con tantos congresos y tanto evento, era difícil compensar ese dato, y gracias al cliente corporativo, de empresa y vacacional, hemos conseguido valores muy, muy relevantes, que nos permiten estar muy próximos al año pasado. A falta de diciembre, estamos contentos”, añade Collazos.

Luces y sombras

El tiempo jugó una mala pasada a las reservas de última hora este 2025. Fechas clave como Semana Santa o agosto se vieron mermadas por la inestabilidad climatológica. La Semana Santa estuvo marcada por las frecuentes lluvias en A Coruña. Los hoteles de la ciudad, que ya preveían una caída del porcentaje de ocupación días antes de la llegada de los festivos, recibieron menos visitantes de los esperados.

El presidente de Hospeco apuntó que, si bien la previsión para A Coruña era de un 75% de ocupación media, finalmente fue de un 68%. Es decir, siete puntos menos y casi al nivel de lo cosechado en el mismo periodo del año pasado. La lluvia “hizo que las dos últimas semanas no hubiese nuevas reservas. No hubo un gran número de anulaciones porque los que habían reservado ya tenían claro que iban a venir, pero para las personas que esperan a última hora, sí afecta el tiempo”. Y lo mismo ocurrió en verano, temporada fuerte que comenzó “en vilo” para el sector hotelero.

El mes de julio sorprendió a los hospedajes: “Fue mejor de lo que esperábamos, estando un punto por encima del año pasado, es decir, un 86% de ocupación”, dijo Collazos. El primer mes fuerte de la temporada estival fue “muy lineal”, con una situación climatológica “más favorable que el año pasado, tanto en la primera quincena como en la segunda”, contando, a su vez, con eventos musicales “muy importantes”.

La cruz de la moneda llegó en agosto: “Bajamos lo que habíamos hecho en julio”. Los hoteles se quedaron en un 86,6% de ocupación, lo que se traduce en un punto por debajo del año pasado. “La última semana fue climatológicamente mala, y es precisamente la semana en la que más dependencia hay de clientes de última hora”, comentó por entonces Collazos, quien, además, señaló que “hubo también incidencia con el tema de los incendios en Galicia, ya que mucha gente decidió viajar a otras zonas y no hubo la demanda de último momento”.

A falta de los datos de diciembre, es cierto que el último tramo del año está resultando interesante para los hoteles. Del 6 al 8 de diciembre, la ciudad fue sede del XXXIII Campeonato de España de Dominó por Parejas, cuyo impacto estimado en la ciudad fue de más de 1.000 personas durante todo el fin de semana. Con más de 500 participantes de las diferentes comunidades autónomas, el hotel NH Collection Finisterre, sede del campeonato, vivió un fuerte empujón prenavideño, al igual que otros hospedajes de la urbe.

Meses antes, en febrero, A Coruña y su área (Pastoriza, Culleredo, Miño, Laracha y Arteixo) acogieron el V Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-14 y el XV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Sub-16. Con motivo de este campeonato, los hoteles recibieron durante el fin de semana del 8 y 9 de febrero a más de 3.000 personas. La suma de jugadores, técnicos, delegados, árbitros y personal de la Real Federación Española de Fútbol, entre otros, ascendió a unas 1.000 personas que se alojaron en todo incluido. Además, otras 2.000, entre las que se encontraron público y familiares de los jugadores, también reservaron plaza en establecimientos hoteleros coruñeses.

Y como colofón cultural, además de los diferentes conciertos y festivales que siempre atraen a personas de otros puntos de España, desde el pasado 22 de noviembre A Coruña cuenta con una muestra que mueve turismo, tal y como ocurrió con sus predecesoras. ‘Wonderland’, en el muelle de Batería, es la muestra de Annie Leibovitz organizada por la Fundación Marta Ortega (MOP) que apunta a éxito: en un mes ha atraído a más de 34.000 visitantes. El presidente de Hospeco manifestó en numerosas ocasiones que contar con este tipo de exposiciones supone un gran “empujón” para el sector turístico. “Hay clientes que solo vienen a la ciudad para visitarla”, sentenció. Ahora, con el nuevo año, llegan también nuevas esperanzas para el sector. 