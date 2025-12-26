Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El BNG exige que se garantice que Alvedro funcione por la noche y se ponga fin a la "privatización de la torre de control"

Redacción
26/12/2025 14:16
Torre de control de Alvedro
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El diputado del BNG, Néstor Rego, acaba de registrar varias iniciativas para reclamarle al Gobierno de Pedro Sánchez medidas que garanticen la "plena operatividade nocturna do aeroporto de Alvedro" después de contrastar "a grave falta de persoal na torre de control após a súa privatización".

Es por ello que desde la formación nacionalista apuestan por que este servicio vuelva a manos públicas. "A xestión privatizada das torres de control de Alvedro e Peinador está a demostrar ser absolutamente ineficaz e perigosa, ao non garantir persoal suficiente para cubrir quendas nocturnas nin situacións extraordinarias”, señala Rego sobre la labor de la concesionaria Saerco, responsable de la torre de control del aeropuerto de A Coruña.

Según el BNG, esta empresa "non dispón do cadro de persoal necesario para asegurar a cobertura continuada do servizo, o que está a provocar a cancelación de vacacións, permisos e descansos do persoal, así como a non cobertura de baixas". Además, aseguran la utilización de controladores compartidos entre los aeropuertos de A Coruña y Vigo incrementa el riesgo "de deixar sen servizo operativo a torre en horario nocturno". 

“O máis grave é que esta situación compromete directamente a atención de voos sanitarios e o transporte de órganos para transplantes, algo absolutamente inaceptábel nun aeroporto que dá servizo a unha área sanitaria con un hospital de referencia como o Chuac”, subraya Rego. 

Sala VIP del aeropuerto de A Coruña

Así es la nueva sala VIP del aeropuerto de A Coruña

Más información

La iniciativa del Bloque también denuncia que Saerco "incumpriu en varias ocasións a súa obriga de publicar as correspondentes notificacións aeronáuticas (Notam) para advertir de limitacións operativas, ocultando intencionadamente a situación deficitaria do servizo, feitos que tiveron que ser corrixidos tras a intervención de AENA logo das denuncias do persoal controlador". 

Para el diputado, "non é admisíbel que AENA e o Goberno se limiten a dicir que non houbo problemas até o de agora; a súa obriga é anticiparse e garantir a seguranza aérea e a atención de emerxencias en todo momento”. 

Por todo ello, el BNG considera que existen razones “máis que suficientes” para revisar la concesión e incluso retirarle la licencia  Saerco, teniendo en cuenta "os mínimos exixidos pola Lei 21/2003, de Seguranza Aérea, e lembrando que a propia empresa recoñeceu en sede xudicial dificultades para facer frente ás súas obrigas económicas e laborais". 

“Está demostrado que o modelo privatizado fracasou. Demandamos recuperar a xestión pública das torres de control de Alvedro e Peinador, única garantía de que se preste un servizo público esencial con criterios de seguridade, continuidade e interese xeral”, concluye Néstor Rego.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La hamburguesería Vicio, uno de los últimos locales que abrió en Marineda City

Marineda City se prepara para otras cuatro nuevas aperturas de comercio y hostelería
Redacción
El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visita el mercado de San Agustín de A Coruña

La Xunta invierte más de 100.000 euros en el mercado de San Agustín
Redacción
El ideal gallego

Coruña The Style Outlets en Fin de Año y Reyes: ampliación de horario y mucha magia
Redacción
El ideal gallego

Estudiantes de Cambre, Culleredo y Oleiros consiguen el premio extraordinario de la ESO
Redacción