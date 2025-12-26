El BNG exige que se garantice que Alvedro funcione por la noche y se ponga fin a la "privatización de la torre de control"
El diputado del BNG, Néstor Rego, acaba de registrar varias iniciativas para reclamarle al Gobierno de Pedro Sánchez medidas que garanticen la "plena operatividade nocturna do aeroporto de Alvedro" después de contrastar "a grave falta de persoal na torre de control após a súa privatización".
Es por ello que desde la formación nacionalista apuestan por que este servicio vuelva a manos públicas. "A xestión privatizada das torres de control de Alvedro e Peinador está a demostrar ser absolutamente ineficaz e perigosa, ao non garantir persoal suficiente para cubrir quendas nocturnas nin situacións extraordinarias”, señala Rego sobre la labor de la concesionaria Saerco, responsable de la torre de control del aeropuerto de A Coruña.
Según el BNG, esta empresa "non dispón do cadro de persoal necesario para asegurar a cobertura continuada do servizo, o que está a provocar a cancelación de vacacións, permisos e descansos do persoal, así como a non cobertura de baixas". Además, aseguran la utilización de controladores compartidos entre los aeropuertos de A Coruña y Vigo incrementa el riesgo "de deixar sen servizo operativo a torre en horario nocturno".
“O máis grave é que esta situación compromete directamente a atención de voos sanitarios e o transporte de órganos para transplantes, algo absolutamente inaceptábel nun aeroporto que dá servizo a unha área sanitaria con un hospital de referencia como o Chuac”, subraya Rego.
La iniciativa del Bloque también denuncia que Saerco "incumpriu en varias ocasións a súa obriga de publicar as correspondentes notificacións aeronáuticas (Notam) para advertir de limitacións operativas, ocultando intencionadamente a situación deficitaria do servizo, feitos que tiveron que ser corrixidos tras a intervención de AENA logo das denuncias do persoal controlador".
Para el diputado, "non é admisíbel que AENA e o Goberno se limiten a dicir que non houbo problemas até o de agora; a súa obriga é anticiparse e garantir a seguranza aérea e a atención de emerxencias en todo momento”.
Por todo ello, el BNG considera que existen razones “máis que suficientes” para revisar la concesión e incluso retirarle la licencia Saerco, teniendo en cuenta "os mínimos exixidos pola Lei 21/2003, de Seguranza Aérea, e lembrando que a propia empresa recoñeceu en sede xudicial dificultades para facer frente ás súas obrigas económicas e laborais".
“Está demostrado que o modelo privatizado fracasou. Demandamos recuperar a xestión pública das torres de control de Alvedro e Peinador, única garantía de que se preste un servizo público esencial con criterios de seguridade, continuidade e interese xeral”, concluye Néstor Rego.