A Coruña

Coruña The Style Outlets en Fin de Año y Reyes: ampliación de horario y mucha magia

Redacción
26/12/2025 14:21
Coruña The Style Outlets y Galicia Ilusiona se alían para llenar de magia el espacio comercial durante ocho días. Así, desde el 27 hasta el 30 de diciembre y desde el 2 al 4 de enero, las familias podrán disfrutar de los espectáculos a las 18.00 horas. El día 5 de enero, uno de los más especiales de todo el año, será a las 12.30 horas.

La Navidad llega a Coruña Style Outlets

Programación de Navidad en Coruña The Style Outlets

Más información

Además, este sábado, 27 de diciembre, el centro ampliará su horario una hora más, cerrando a las 22.00 horas y facilitando así las compras tanto planificadas como de última hora. Además, Coruña The Style Outlets cuenta con un punto de empaquetado para envolver los regalos de manera completamente gratuita.

Frente a la tienda de El Pulpo habrá un puesto donde se podrán comprar artículos de magia, sin duda un detalle diferente y especial para regalar y sorprender estas fiestas.

