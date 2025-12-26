Así es la nueva sala VIP del aeropuerto de A Coruña

Sala VIP del aeropuerto de A Coruña

La sala VIP del aeropuerto de A Coruña ha reabierto al público después de unas obras de remodelación con las que se ha duplicado su espacio (de 213 m2 a 514 m2) y su capacidad (de 30 a 68 plazas).

Uno de los puntos fuertes de la renovada sala VIP coruñesa es la apuesta por la innovación y la sostenibilidad, señalan desde Alvedro.

Los viajeros de Alvedro ya pueden usar la primera sala VIP de Galicia Más información

Los paneles que la decoran están conformados por un total de 2.831 botellas de plástico recicladas, y el revestimiento del mostrador y las mesas auxiliares están fabricados con fibras textiles también recicladas.

Con esta remodelación, Aena pone a disposición de los pasajeros "una oferta variada y de calidad, adaptada a las distintas necesidades de los usuarios, para que su estancia en el aeropuerto sea agradable y cómoda".