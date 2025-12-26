Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Así es la nueva sala VIP del aeropuerto de A Coruña

Parte de la decoración y el revestimiento están formados por botellas de plástico y fibras textiles recicladas

Redacción
26/12/2025 11:34
Sala VIP del aeropuerto de A Coruña
Sala VIP del aeropuerto de A Coruña
La sala VIP del aeropuerto de A Coruña ha reabierto al público después de unas obras de remodelación con las que se ha duplicado su espacio (de 213 m2 a 514 m2) y su capacidad (de 30 a 68 plazas). 

Uno de los puntos fuertes de la renovada sala VIP coruñesa es la apuesta por la innovación y la sostenibilidad, señalan desde Alvedro

Los viajeros de Alvedro ya pueden usar la primera sala VIP de Galicia

Más información

Los paneles que la decoran están conformados por un total de 2.831 botellas de plástico recicladas, y el revestimiento del mostrador y las mesas auxiliares están fabricados con fibras textiles también recicladas.

Con esta remodelación, Aena pone a disposición de los pasajeros "una oferta variada y de calidad, adaptada a las distintas necesidades de los usuarios, para que su estancia en el aeropuerto sea agradable y cómoda".

