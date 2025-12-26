Así es la nueva sala VIP del aeropuerto de A Coruña
Parte de la decoración y el revestimiento están formados por botellas de plástico y fibras textiles recicladas
La sala VIP del aeropuerto de A Coruña ha reabierto al público después de unas obras de remodelación con las que se ha duplicado su espacio (de 213 m2 a 514 m2) y su capacidad (de 30 a 68 plazas).
Uno de los puntos fuertes de la renovada sala VIP coruñesa es la apuesta por la innovación y la sostenibilidad, señalan desde Alvedro.
Los paneles que la decoran están conformados por un total de 2.831 botellas de plástico recicladas, y el revestimiento del mostrador y las mesas auxiliares están fabricados con fibras textiles también recicladas.
Con esta remodelación, Aena pone a disposición de los pasajeros "una oferta variada y de calidad, adaptada a las distintas necesidades de los usuarios, para que su estancia en el aeropuerto sea agradable y cómoda".