Apalizan a un joven en A Coruña por darle 'like' a la foto de una chica

La plaza de Portugal, lugar de los hechos EC

Un joven fue víctima de una brutal agresión el pasado jueves en la avenida de Portugal, donde una pandilla coetánea decidió rendir cuentas por un 'like' en las redes sociales. Y es que ese fue el desencadenante de la discusión y los achaques: la receptora del 'me gusta' en cuestión tenía novio, y este se lo tomó como una afrenta personal.

Muere un hombre de 35 años que amenazó con un cuchillo a la Policía en O Castrillón Más información

La víctima, que había llegado a la ciudad procedente de Estados Unidos para reunirse con su familia, apenas pudo defenderse y sufrió lesiones de gravedad, aunque ya ha sido dado de alta en el centro hospitalario.