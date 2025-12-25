Una tubería revienta e inunda el parking del Alcampo de A Coruña

Inundación en el parking del Alcampo por un reventón en una tubería Germán Barreiros

La rotura de una tubería de la red de abastecimiento de agua de A Coruña ha provocado este jueves, día de Navidad, una inundación en el parking del supermercado Alcampo de Alfonso Molina.

Inundación en el parking del Alcampo por un reventón en una tubería Germán Barreiros

Según informaron desde el Ayuntamiento de Culleredo, la rotura en la red de Emalcsa se produjo junto a Alcampo y ha dejado también sin suministro de agua zonas del municipio como As Brañas, la avenida del Portazgo y su entorno.

Inundación en el parking del Alcampo por un reventón en una tubería Germán Barreiros

La empresa municipal de aguas ya trabaja en la zona para solventar la incidencia y algunas viviendas ya recuperaron el suministro.

Inundación en el parking del Alcampo por un reventón en una tubería Germán Barreiros

No es la primera vez que Alcampo ve cómo se inunda su parking -y garaje y bajos-. En enero de 2020 la rotura de una tubería provocó un torrente que atravesó las puertas automáticas y llegó a colarse al piso inferior, inundando el vestíbulo y el nivel del aparcamiento subterráneo.

El reventón de una tubería ante las puertas de Alcampo inunda el vestíbulo y el aparcamiento Más información

Durante las primeros horas de la mañana, los empleados de Alcampo tuvieron que luchar contra la inundación con una doble barrera de sacos y empujando con mochos el agua que se colaba por debajo de las defensas, hasta que la Empresa Municipal de Aguas (Emalcsa) localizó la avería y cortó el suministro.

El agua brotaba de debajo de un paso de cebra, así que fue necesario llamar a máquinas y operarios para descubrir de donde salía el torrente, que por su tamaño, suponía la rotura de una tubería de importancia.