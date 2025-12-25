Mi cuenta

A Coruña

Receta | Navajas a la marinera

Redacción
25/12/2025 07:19
Receta de navajas a la marinera
Ingredientes 

  • Un kilo de navajas 
  • Cuatro dientes de ajo 
  • Una cebolla 
  • Vino 
  • Sal, perejil y pimentón dulce 

Elaboración

Lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien nuestras navajas. Para eso, las vamos a meter en agua con sal durante, al menos, un par de horas, para que suelten toda la arena que puedan traer en su interior. 

A continuación nos ponemos con la salsa. Picamos muy fina la cebolla y el ajo y los rehogamos en una sartén con aceite de oliva hasta que estén bien pochados. Cuando estén cocinados, agregamos el pimentón y un vaso de vino blanco. 

Dejamos que evapore el alcohol y echamos dentro las navajas. Las dejamos cocinar para que se abran bien y apartamos del fuego. 

Las servimos con la salsa y con un poco de perejil espolvoreado.

