A Coruña
Receta | Navajas a la marinera
Ingredientes
- Un kilo de navajas
- Cuatro dientes de ajo
- Una cebolla
- Vino
- Sal, perejil y pimentón dulce
Elaboración
Lo primero que tenemos que hacer es limpiar muy bien nuestras navajas. Para eso, las vamos a meter en agua con sal durante, al menos, un par de horas, para que suelten toda la arena que puedan traer en su interior.
A continuación nos ponemos con la salsa. Picamos muy fina la cebolla y el ajo y los rehogamos en una sartén con aceite de oliva hasta que estén bien pochados. Cuando estén cocinados, agregamos el pimentón y un vaso de vino blanco.
Dejamos que evapore el alcohol y echamos dentro las navajas. Las dejamos cocinar para que se abran bien y apartamos del fuego.
Las servimos con la salsa y con un poco de perejil espolvoreado.