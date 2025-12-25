Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 25 de diciembre?

Pista de hielo en A Coruña Germán Barreiros

Tras la cena de Nochebuena y los regalos dejados por Papá Noel, este día de Navidad es una jornada perfecta para que niños y mayores se pasen por el belén municipal de A Coruña, abierto en el Palacio de María Pita de 17.00 a 21.00 horas.

Galería Así luce el Belén municipal de María Pita en A Coruña Ver más imágenes

También se podrá visitar el belén del acuartelamiento de Atocha, con sus 300 piezas artesanales, abierto de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Belén del acuartelamiento de Atocha Más información

Además, en el muelle de Batería está la pista de hielo, que en esta jornada de Navidad tiene un horario de 18.00 a 23.00 horas.

A Coruña ya luce sus patines sobre el hielo del muelle de Batería Más información

Oleiros cuenta también con su pista de hielo, instalada en la Polideportiva de la II República, en Perillo. Su horario este 25 de diciembre es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.45 a 23.30 horas. También en Oleiros, pero en la plaza Esther Pita, están las atracciones navideñas, que este jueves abren de 11.00 a 14.00 y de 16.45 a 22.45 horas.

Pista de hielo en Oleiros Más información

Y en Culleredo el Wintercircus ofrece en el Paseo Marítimo de O Burgo una función a partir de las 18.30 horas.