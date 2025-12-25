Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 25 de diciembre?
Tras la cena de Nochebuena y los regalos dejados por Papá Noel, este día de Navidad es una jornada perfecta para que niños y mayores se pasen por el belén municipal de A Coruña, abierto en el Palacio de María Pita de 17.00 a 21.00 horas.
También se podrá visitar el belén del acuartelamiento de Atocha, con sus 300 piezas artesanales, abierto de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.
Además, en el muelle de Batería está la pista de hielo, que en esta jornada de Navidad tiene un horario de 18.00 a 23.00 horas.
Oleiros cuenta también con su pista de hielo, instalada en la Polideportiva de la II República, en Perillo. Su horario este 25 de diciembre es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.45 a 23.30 horas. También en Oleiros, pero en la plaza Esther Pita, están las atracciones navideñas, que este jueves abren de 11.00 a 14.00 y de 16.45 a 22.45 horas.
Y en Culleredo el Wintercircus ofrece en el Paseo Marítimo de O Burgo una función a partir de las 18.30 horas.