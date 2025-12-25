Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 25 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
25/12/2025 07:45
Pista de hielo en A Coruña
Pista de hielo en A Coruña
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Tras la cena de Nochebuena y los regalos dejados por Papá Noel, este día de Navidad es una jornada perfecta para que niños y mayores se pasen por el belén municipal de A Coruña, abierto en el Palacio de María Pita de 17.00 a 21.00 horas. 

Galería

Así luce el Belén municipal de María Pita en A Coruña

Belén municipalVer más imágenes

También se podrá visitar el belén del acuartelamiento de Atocha, con sus 300 piezas artesanales, abierto de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. 

Belén del acuartelamiento de Atocha

Más información

Además, en el muelle de Batería está la pista de hielo, que en esta jornada de Navidad tiene un horario de 18.00 a 23.00 horas. 

La pista de hielo recibió en su jornada de apertura a decenas de coruñeses

A Coruña ya luce sus patines sobre el hielo del muelle de Batería

Más información

Oleiros cuenta también con su pista de hielo, instalada en la Polideportiva de la II República, en Perillo. Su horario este 25 de diciembre es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.45 a 23.30 horas. También en Oleiros, pero en la plaza Esther Pita, están las atracciones navideñas, que este jueves abren de 11.00 a 14.00 y de 16.45 a 22.45 horas. 

Pista de hielo en Oleiros

Pista de hielo en Oleiros

Más información

Y en Culleredo el Wintercircus ofrece en el Paseo Marítimo de O Burgo una función a partir de las 18.30 horas.

Wintercircus

Wintercircus en Culleredo

Más información
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Receta de navajas a la marinera

Receta | Navajas a la marinera
Redacción
Discurso de Navidad de Felipe VI

El rey insta a la concordia y avisa a los políticos del "hastío" de los ciudadanos
EFE
Feijóo, a la derecha, junto a Mazón

Mazón wasapeó a Feijóo: "Un puto desastre va a ser esto"
EP
Ana Peleteiro y Benjamin Campaore anunciaron la noticia en redes sociales

Ana Peleteiro anuncia que está de nuevo embarazada
EFE