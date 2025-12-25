Los calcetines más solidarios del cirujano coruñés Diego González Rivas

Diego González Rivas con sus calcetines solidarios TikTok

Diego González Rivas no deja de trabajar durante estas fechas tan señaladas, pero lo hace desde casa, en el hospital San Rafael. Como siempre, nos tiene acostumbrados a subir vídeos enseñando cómo es su día a día en las diversas intervenciones que tiene que hacer por el mundo, pero esta vez quiso mostrar una iniciativa que combina Navidad y solidaridad.

Como menciona en el vídeo, González Rivas suele trabajar descalzo en las cirugías robóticas, pues es más sencillo presionar los pedales al sentirlos directamente. Es por eso que ha aprovechado para mostrar sus calcetines, diseñados por la Asociación Fegerec (Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas), destinada al estudio y tratamiento de las enfermedades raras.

Estos calcetines son de lo más navideños, pues tienen formas y dibujos de los míticos bastones de caramelo rojos y blancos, muy cotizados por estas fechas. Esta prenda es una edición limitada y puede conseguirse por 10 euros en algunas farmacias, en las tiendas Rei Zentolo y en la propia sede de Fegerec, ubicada en el Centro Cívico de San Diego, A Coruña.

Diego anima a que la gente se haga con los suyos, pues lo recaudado irá destinado a reforzar las acciones de la asociación, que lucha contra las enfermedades raras.