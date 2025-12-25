La tardebuena de Feijóo en A Coruña: con "la mejor tortilla" y entre gritos de "presidente"

Feijóo se hace una foto con un grupo de jóvenes a la puerta de O Cabo, en A Coruña Instagram de Alberto Núñez Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo pasó la Nochebuena en su residencia de A Coruña, pero tampoco se resistió a celebrar la conocida como tardebuena, apostando por uno de sus locales de hostelería favoritos.

Para olvidarse por un momento de la actualidad política, que pasa en su caso por las elecciones extremeñas y por los casos de corrupción que salpican en las últimas fechas al PSOE de Pedro Sánchez, el líder de la oposición estatal quiso comer una de sus cosas preferidas: la tortilla de O Cabo.

Así lo dejó reflejado a través de sus redes sociales, donde colgó varias fotos y un video con el texto "la mejor clientela, la mejor tortilla y la mejor Coruña".

Y no es para menos, ya que Feijóo tuvo el regalo anticipado de Papá Noel de sesr aclamado por un grupo de jóvenes que estaban también en O Cabo, al grito de "presidente, presidente". El ex máximo mandatario de la Xunta y ahora líder del PP en España disfrutó de los elogios, pero no se olvidó de lo más importante: llevarse a casa una tortilla de O Cabo para compartir con sus seres queridos.