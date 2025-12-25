La familia de Yoel Quispe recuerda su asesinato y espera el juicio contra tres personas

Altar de Yoel Quintana

La familia de Yoel Quispe, el joven de 22 años asesinado en la madrugada del día de Nochebuena de 2023 en el centro de A Coruña, ha recordado el crimen que segó su vida mientras espera que se celebre el juicio contra tres personas.

Con motivo del segundo aniversario de la agresión que mató a Yoel Quispe, su familia y amigos han realizado un acto de homenaje.

Han mostrado pancartas con mensajes como 'Yoel tenía sueños. Ellos le arrebataron la vida' o 'Yoel no te olvidamos' en la esquina de la calle Juan Flórez con Sinfónica de Galicia en la que se produjo la agresión.

En el acto han llevado globos blancos llenos de helio, con mensajes escritos, y los han lanzado al cielo para recordar lo sucedido y pedir justicia, según explican a EFE fuentes del entorno de la familia.

El proceso está pendiente del juicio contra tres personas, que la acusación particular ve como autor, cómplice y encubridor de un asesinato respectivamente, mientras que la Fiscalía solo acusa a uno del crimen, que califica como homicidio.

La Justicia aceptó en su momento procesar a estas tres personas, lo que sigue la tesis que defendió siempre el abogado de la familia, Adrián Borrajo.

En su escrito de acusación, esta parte señala al procesado para el que la Fiscalía pide 14 años como el autor material del asesinato, le añade la agravante de alevosía y reclama una pena de 25 años de cárcel y 10 años de libertad vigilada por causarle la muerte a Yoel con "una puñalada directa en el pecho, cuando la víctima se encontraba física y anímicamente mermada, sin capacidad de defensa", según figura en el escrito.

También pide 25 años de cárcel y 10 años de libertad vigilada para otro hombre por ser "cooperador necesario", ya que "siendo consciente de la situación de violencia en curso", en la pelea, le entregó "el arma de forma deliberada, directa e inmediata".

Además, incluye a un tercer acusado como cómplice, para el que pide 15 años de prisión y otros 10 de libertad vigilada, pues acompañaba al grupo en el momento de la pelea y, según el abogado de la familia de Yoel Quispe, fue quien se deshizo de la navaja.

Los tres actuaron, relata en sus conclusiones provisionales, "de forma conjunta y coordinada".

Según dos testigos, en la esquina entre las calles Juan Flórez y Sinfónica de Galicia, donde se produjeron los hechos, había "un grupo de entre siete u ocho personas agrediendo al joven, a quien golpeaban de forma reiterada".

La acusación particular indica que la pelea de Yoel Quispe se inició con un integrante de otro grupo, pero a continuación "se amplió" con la intervención de los tres acusados, por lo que "lo que debía ser una intervención pacificadora se transformó rápidamente en una participación activa y violenta en el altercado".

Además de este proceso, hay otro abierto por un supuesto delito de lesiones contra dos personas del primer grupo agresor.