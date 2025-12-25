Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Cocina Económica de A Coruña reparte 1.500 menús diarios en Navidad

Redacción
25/12/2025 11:29
La Cocina Económica reparte más de 1.500 menús diarios en estas fechas de Navidad. Así lo ha revelado el PP de A Coruña, que visitó en Nochebuena las instalaciones de la institución benéfica.

Desde las filas populares, además de alabar el trabajo realizado por la Cocina Económica, también se quejaron de que "ese al incremento de los precios de los alimentos, el Gobierno municipal no aumenta su ayuda económica. Hay que ser sensibles a la realidad de esta entidad".

En estas fiestas, además, Coca-Cola ha reforzado en A Coruña su compromiso con las comunidades en las que opera, intensificando su colaboración con el tercer sector y apoyando iniciativas destinadas a mejorar la vida de las personas. Para ello, dentro de su iniciativa ‘Refresca tu espíritu navideño’, se ha unido en Galicia a la organización Cocina Económica de A Coruña para elaborar y repartir 500 comidas y lotes de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad social y económica.

“La Navidad es un momento para compartir y tender la mano. Con esta iniciativa, en Coca-Cola sumamos esfuerzos junto a ONG y entidades sociales cuya labor es esencial durante todo el año y cobra aún más sentido en estas fechas. Queremos aportar, de la mano de un gran equipo de voluntarios, cercanía e ilusión a quienes atraviesan situaciones complejas. Esta acción refleja nuestro compromiso continuo de contribuir de forma positiva al bienestar de las comunidades locales y los entornos en los que estamos presentes”, afirma Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Por su parte, Oscar Castro , de La Cocina Económica, apuntó que “Gracias a Coca-Cola el día de hoy puede ser un día festivo para nuestros usuarios que reciben con cariño la colaboración, que viene siendo habitual en los últimos años. Además nos comenta que tanto Coca-Cola como La Cocina Económica comparten año de nacimiento en 1886”.

