El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El regalo de Navidad inesperado de los Bomberos de A Coruña: un anillo atascado

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
25/12/2025 13:43
Anillo en una mano
Anillo en una mano
Ocurrió pasadas las nueve y media de la mañana, cuando ya Papá Noel había dejado la ciudad de A Coruña con destino más occidental para seguir repartiendo regalos. Los Bomberos del parque de A Grela, sin embargo, estaban a punto de recibir un obsequio muy inesperado.

Hasta el parque se acercó una persona con una joven, menor de edad. Acudían a los bomberos ante la imposibilidad de sacarse por sus propios medio un anillo atascado en el dedo

El caso recuerda al protagonizado por los Bomberos coruñeses en 2024 en el Hospital Modelo de A Coruña. Allí tuvieron que realizar un espectacular despliegue de madrugada, pero no por un incendio o una inundación, sino por un anillo.

Despliegue de los Bomberos de A Coruña en el Hospital Modelo... para quitar un anillo atascado en un dedo

Más información

Cuatro agentes se desplazaron al servicio de urgencias para ayudar a los sanitarios, que habían recibido a un joven que tenía atascado un anillo de acero en un dedo.

Como los auxiliares no eran capaces de retirarlo por la dureza del material, los bomberos tuvieron que usar una herramienta de corte con precisión. El joven permaneció "muy tranquilo y relajado" durante la operación y en pocos minutos el anillo salió del dedo sin producirle ningún daño.

