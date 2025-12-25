A Coruña instalará semáforos en el suelo para reforzar la seguridad de los peatones

Paso de peatones con luces semejante al que se instalará en A Coruña Aaaatu

El Ayuntamiento de A Coruña está estudiando la implantación de unas nuevas balizas semafóricas led en el cruce entre las calles Modesta Goicouría y Rubine, una medida concebida para reforzar la seguridad vial cerca de los centros educativos del entorno y que tendrá un carácter pionero en la ciudad.

La instalación de estos dispositivos de señalización, evaluada por el equipo de profesionales del área municipal de Movilidad, se ejecutaría sobre la superficie de baldosas podotáctiles que da acceso al paso peatonal entre Modesta Goicouría y Rubine.

Conectadas a la red de suministro eléctrico a través de las infraestructuras de canalización, estas balizas serían, en la práctica, una réplica de los semáforos de la intersección, y reproducirían sus indicaciones para reforzar la percepción de las personas viandantes.

Si el semáforo del paso peatonal estuviera en verde —habilitando así el paso de peatones—, las bandas led del pavimento se activarán con la mismo color, y en el mismo caso con el semáforo en rojo.

El objetivo principal es reforzar la seguridad vial y su probable implantación en este punto de la ciudad tiene su explicación. Tal y como expuso la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, “la reciente transformación de Modesta Goicouría en una vía de sobre sentido, con vehículos circulando en dirección al paseo marítimo y también hacia la plaza de Pontevedra, hizo necesario incrementar la señalización de este cruce, que ya era una zona de tránsito peatonal intenso, especialmente de estudiantes del IES Eusebio da Guarda y el CEIP Eusebio da Guarda”.

En este sentido, Díaz apuntó al compromiso del Gobierno local para actuar en los caminos escolares y en los recorridos habituales del alumnado de los centros educativos de A Coruña, “aprovechando las nuevas tecnologías para hacer aun más visible a señalización de advertencia ante posibles distracciones, y contribuyendo así a disminuir el riesgo de accidentes”.

A este respecto, el informe municipal que sustenta este proyecto apunta a la detección de muchas personas que, en este punto específico del Ensanche, cruzan el paso peatonal en cuestión al mismo tiempo que consultan sus dispositivos móviles. “La instalación de estas balizas led en colores, que estamos analizando, podría incrementar la visibilidad de la señalización semafórica en el campo visual inmediato de las personas viandantes”, razonó Díaz.