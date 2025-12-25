Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña instalará semáforos en el suelo para reforzar la seguridad de los peatones

Estarían en el cruce entre las calles Modesta Goicouría y Rubine

Redacción
25/12/2025 10:55
Paso de peatones con luces semejante al que se instalará en A Coruña
Paso de peatones con luces semejante al que se instalará en A Coruña
Aaaatu
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de A Coruña está estudiando la implantación de unas nuevas balizas semafóricas led en el cruce entre las calles Modesta Goicouría y Rubine, una medida concebida para reforzar la seguridad vial cerca de los centros educativos del entorno y que tendrá un carácter pionero en la ciudad. 

La instalación de estos dispositivos de señalización, evaluada por el equipo de profesionales del área municipal de Movilidad, se ejecutaría sobre la superficie de baldosas podotáctiles que da acceso al paso peatonal entre Modesta Goicouría y Rubine. 

Conectadas a la red de suministro eléctrico a través de las infraestructuras de canalización, estas balizas serían, en la práctica, una réplica de los semáforos de la intersección, y reproducirían sus indicaciones para reforzar la percepción de las personas viandantes. 

La Marina, ayer, con peatones y un autobús compartiendo la calzada

Los conductores de bus de A Coruña califican La Marina de “peligro auténtico” durante el fin de semana

Más información

Si el semáforo del paso peatonal estuviera en verde —habilitando así el paso de peatones—, las bandas led del pavimento se activarán con la mismo color, y en el mismo caso con el semáforo en rojo. 

El objetivo principal es reforzar la seguridad vial y su probable implantación en este punto de la ciudad tiene su explicación. Tal y como expuso la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, “la reciente transformación de Modesta Goicouría en una vía de sobre sentido, con vehículos circulando en dirección al paseo marítimo y también hacia la plaza de Pontevedra, hizo necesario incrementar la señalización de este cruce, que ya era una zona de tránsito peatonal intenso, especialmente de estudiantes del IES Eusebio da Guarda y el CEIP Eusebio da Guarda”. 

En este sentido, Díaz apuntó al compromiso del Gobierno local para actuar en los caminos escolares y en los recorridos habituales del alumnado de los centros educativos de A Coruña, “aprovechando las nuevas tecnologías para hacer aun más visible a señalización de advertencia ante posibles distracciones, y contribuyendo así a disminuir el riesgo de accidentes”. 

A este respecto, el informe municipal que sustenta este proyecto apunta a la detección de muchas personas que, en este punto específico del Ensanche, cruzan el paso peatonal en cuestión al mismo tiempo que consultan sus dispositivos móviles. “La instalación de estas balizas led en colores, que estamos analizando, podría incrementar la visibilidad de la señalización semafórica en el campo visual inmediato de las personas viandantes”, razonó Díaz.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Anillo en una mano

El regalo de Navidad inesperado de los Bomberos de A Coruña: un anillo atascado
Noela Rey Méndez
Inundación en el parking del Alcampo por un reventón en una tubería

Una tubería revienta e inunda el parking del Alcampo de A Coruña
Noela Rey Méndez
Coca-Cola como La Cocina Económica comparten año de nacimiento en 1886

La Cocina Económica de A Coruña reparte 1.500 menús diarios en Navidad
Redacción
Feijóo se hace una foto con un grupo de jóvenes a la puerta de O Cabo, en A Coruña

La tardebuena de Feijóo en A Coruña: con "la mejor tortilla" y entre gritos de "presidente"
Noela Rey Méndez