Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 24 de diciembre?
En la jornada de Nochebuena, la plaza de María Pita sigue agrupando el programa municipal de Navidad con el mercadillo, que estará abierto de 1..00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas.
Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
Otro de los belenes abiertos en A Coruña es el del acuartelamiento de Atocha, que abre de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. Además, el muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, abierta de 11.00 a 23.00 horas.
En Marineda City, Poten100mos estará empaquetando paquetes en la planta 1, junto a la Déportienda hasta las 18.00 horas. En la Plaza Emilia Pardo Bazán estará el Árbol de los Deseos hasta las 19.30 horas donde poder escribir un deseo. Por cada mensaje, el centro comercial donará 1 euro a la Asociación Meniños. Papá Noel se pasará por el Marineda como última oportunidad para que los más pequeños pidan sus últimos deseos. Estará de 16.30 a 19.30 horas.
Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este miércoles es de 11.00 a 23.00 horas. Este 24 de diciembre las atracciones permanecerán abiertas de 11.00 a 18.15 horas.
En Culleredo, Wintercircus y Winterpark vuelven a mostar su magia en el Paseo Marítimo de O Burgo.