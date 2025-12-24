Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 24 de diciembre?

Papá Noel recibiendo a niños en María Pita Archivo

En la jornada de Nochebuena, la plaza de María Pita sigue agrupando el programa municipal de Navidad con el mercadillo, que estará abierto de 1..00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas.

Guía completa de la Navidad en A Coruña Más información

Dentro del Palacio Municipal de María Pita estará también el belén municipal, abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Belén municipal de A Coruña Más información

Otro de los belenes abiertos en A Coruña es el del acuartelamiento de Atocha, que abre de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. Además, el muelle de Batería acoge la pista de hielo de A Coruña, abierta de 11.00 a 23.00 horas.

Belén del acuartelamiento de Atocha Más información

En Marineda City, Poten100mos estará empaquetando paquetes en la planta 1, junto a la Déportienda hasta las 18.00 horas. En la Plaza Emilia Pardo Bazán estará el Árbol de los Deseos hasta las 19.30 horas donde poder escribir un deseo. Por cada mensaje, el centro comercial donará 1 euro a la Asociación Meniños. Papá Noel se pasará por el Marineda como última oportunidad para que los más pequeños pidan sus últimos deseos. Estará de 16.30 a 19.30 horas.

Programación completa de Navidad en Marineda City Más información

Oleiros cuenta con una pista de hielo instalada en Perillo, en la polideportiva de la II República. Su horario este miércoles es de 11.00 a 23.00 horas. Este 24 de diciembre las atracciones permanecerán abiertas de 11.00 a 18.15 horas.

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros Más información

En Culleredo, Wintercircus y Winterpark vuelven a mostar su magia en el Paseo Marítimo de O Burgo.