Piden que A Coruña cambie el nombre del teatro Colón por el de María Casares

María Casares merece un teatro, non un billete de tren. Así de rotunda empieza la carta abierta enviada desde la Asociación Cultural Alexandre Bóveda a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. En la misiva, apelan al Ayuntamiento a rebautizar el teatro Colón como teatro María Casares, después de conocer que será la estación intermodal la que llevará el nombre de la artista coruñesa.

"Recentemente, anunciou a súa intención de que a nova estación intermodal leve o nome de María Casares. O que vostede presenta como un gran recoñecemento, nós recibímolo como unha profunda decepción e unha estratexia de distracción que non podemos deixar pasar", aseguran en la carta.

La misiva de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda asegura que María Casares no fue "unha viaxeira de paso por esta cidade" sino una "filla dunha Coruña que hoxe, grazas a decisións como a súa, segue a tratala coma unha estranxeira".

Desde la entidad consideran que proponer el nombre de la artista para una infraestructura de transporte es una "manobra para quitar o problema de enriba" en vez de afrontar la "débeda" que tiene el Ayuntamiento con María Casares al negarle "o seu lugar natural, o teatro Colón".

La asociación asegura que poner el nombre de María Casares a una estación de tren y autobús "mentres o principal teatro da cidade mantén un nome que nada ten que ver coa nosa identidade é un exercicio de cinismo institucional". Así, califican la actuación como una "cortina de fume" para no cambiar el nombre del Colón, un hecho que "require valentía política". "Ao elixir a estación, vostede busca o camiño fácil: compracer a estatística de nomes de mulleres en espazos públicos sen molestar ao status quo conservador que se opón a tocar o Colón", aseguran en la carta abierta a la alcaldesa.

"María Casares debe ser a anfitrioa da creación artística da cidade, non o nome dunha terminal de autobuses", exigen los integrantes de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que piden a Inés Rey que rectifique y sitúe "o nome de María Casares nunha fachada que respire arte, non nunha que conte minutos de atraso".