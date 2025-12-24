Nordés Club Empresarial celebra su cóctel navideño con una acción solidaria a favor de Stop Leucemia

Un momento del cóctel navideño de Nordés Club Empresarial

El pasado jueves, Nordés Club Empresarial celebró su Cóctel de Navidad, al que asistieron más de 100 personas socias y acompañantes. Un encuentro para dar la bienvenida a las fiestas y también para mostrar la cara más solidaria del Club a través de una subasta y sorteo, acciones a favor de la Fundación Stop Leucemia, que fueron presentadas por el actor Marcos Pereiro y que se llevaron a cabo gracias a la colaboración de diferentes empresas que aportaron diferentes regalos.

En la subasta se puedo optar por cosas como una camiseta del RC Deportivo firmada por los jugadores, donada por el RC Deportivo; camiseta del Leyma Basquet Coruña firmada por los jugadores, donada por Básquet Coruña; polo de La Liga oficial y exclusiva firmada por Iker Casillas, Joaquín y Zamorano, donado por Luckia; cuadro serigrafía de María Antonia Dans, donado por Artby’s; vajilla 7 comensales, donada por Arte en la Mesa; maleta de piel edición limitada de Josh&Rich, donada por Lamaboa; bolso de Roberto Verino, donado por Roberto Verino; pala de pádel edición limitada grafiada Estrella Galicia y pala de pádel edición limitada Akkeron, donadas por el Club de Tenis Coruña y sortija, donada por Joyería Romeu.

Alianza de los principales clubes empresariales de Galicia para ofrecer más servicios a sus asociados Más información

Mientras, para el sorteo hubo una estancia de dos noches con vistas y desayuno, donada por hotel Mar de Laxe; clase de golf para cuatro personas, donada por Golf Xaz; cesta productos de la tierra, donada Os Biosbardos; cuatro árboles musicales con galletas gourmet, donados por AV Nadal; cuatro centros navideños, donados por Floristería Calo; cesta sorpresa de productos gourmet, donada por empresa socia; paquete regalo sorpresa, donado por elPulpo y dos libros “Minerva & Aracne”, donados por Aïnhoa Mallo.

Todos los beneficios del evento se destinaron a la Fundación Stop Leucemia. Ángeles Ríos, presidenta de Nordés, dio paso a Álvaro Concheiro y Adrián Mosquera, dos representantes de la entidad que participaron en el acto explicando la labor de la entidad, que nació del compromiso de un grupo de personas del sector civil de Galicia con un objetivo claro: impulsar la lucha científica contra la leucemia y otras neoplasias hematológicas.

Durante el evento también hubo ambientación musical en directo para amenizar la velada con Miguel Bao Sessions, cortesía de el rotu fosforito, y finalizó con una sesión de Dani Dj.

El cóctel navideño es uno de los encuentros anuales ya tradicionales de Nordés Club Empresarial, exclusivo para personas socias y acompañantes.