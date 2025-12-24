Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Nordés Club Empresarial celebra su cóctel navideño con una acción solidaria a favor de Stop Leucemia

Redacción
24/12/2025 15:56
Un momento del cóctel navideño de Nordés Club Empresarial
Un momento del cóctel navideño de Nordés Club Empresarial
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El pasado jueves, Nordés Club Empresarial celebró su Cóctel de Navidad, al que asistieron más de 100 personas socias y acompañantes. Un encuentro para dar la bienvenida a las fiestas y también para mostrar la cara más solidaria del Club a través de una subasta y sorteo, acciones a favor de la Fundación Stop Leucemia, que fueron presentadas por el actor Marcos Pereiro y que se llevaron a cabo gracias a la colaboración de diferentes empresas que aportaron diferentes regalos.

En la subasta se puedo optar por cosas como una camiseta del RC Deportivo firmada por los jugadores, donada por el RC Deportivo; camiseta del Leyma Basquet Coruña firmada por los jugadores, donada por Básquet Coruña; polo de La Liga oficial y exclusiva firmada por Iker Casillas, Joaquín y Zamorano, donado por Luckia; cuadro serigrafía de María Antonia Dans, donado por Artby’s; vajilla 7 comensales, donada por Arte en la Mesa; maleta de piel edición limitada de Josh&Rich, donada por Lamaboa; bolso de Roberto Verino, donado por Roberto Verino; pala de pádel edición limitada grafiada Estrella Galicia y pala de pádel edición limitada Akkeron, donadas por el Club de Tenis Coruña y sortija, donada por Joyería Romeu. 

Representantes del Club Cámara Noroeste,del Círculo de Empresarios de Galicia, Club Financiero de Santiago yde Nordés Club Empresarial

Alianza de los principales clubes empresariales de Galicia para ofrecer más servicios a sus asociados

Más información

Mientras, para el sorteo hubo una estancia de dos noches con vistas y desayuno, donada por hotel Mar de Laxe; clase de golf para cuatro personas, donada por Golf Xaz; cesta productos de la tierra, donada Os Biosbardos; cuatro árboles musicales con galletas gourmet, donados por AV Nadal; cuatro centros navideños, donados por Floristería Calo; cesta sorpresa de productos gourmet, donada por empresa socia; paquete regalo sorpresa, donado por elPulpo y dos libros “Minerva & Aracne”, donados por Aïnhoa Mallo. 

Todos los beneficios del evento se destinaron a la Fundación Stop Leucemia. Ángeles Ríos, presidenta de Nordés, dio paso a Álvaro Concheiro y Adrián Mosquera, dos representantes de la entidad que participaron en el acto explicando la labor de la entidad, que nació del compromiso de un grupo de personas del sector civil de Galicia con un objetivo claro: impulsar la lucha científica contra la leucemia y otras neoplasias hematológicas. 

Durante el evento también hubo ambientación musical en directo para amenizar la velada con Miguel Bao Sessions, cortesía de el rotu fosforito, y finalizó con una sesión de Dani Dj. 

El cóctel navideño es uno de los encuentros anuales ya tradicionales de Nordés Club Empresarial, exclusivo para personas socias y acompañantes.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

El CEIP María Pita de A Coruña gana uno de los premios Concepción Arenal
Redacción
El ideal gallego

Los 16 fusilamientos en la cárcel de A Coruña en la Navidad de 1936
EP
José Luis Ábalos

Ábalos niega desde prisión que haya financiación ilegal en el PSOE
EFE
El ideal gallego

Localizados en Sober (Lugo) un menor y su madre con orden de búsqueda en Alemania
EP