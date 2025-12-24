Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La estrella del callejón de las Bestias

Luís Pousa
Luís Pousa
24/12/2025 06:00
Un letrero antiguo de Estrella Galicia, en la calle Alameda
Un letrero antiguo de Estrella Galicia, en la calle Alameda
cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Ahora que está tan de moda odiarlo todo en general y la Navidad en particular, quiero proclamar, más que nunca, cuánto amo esta celebración. Ni siquiera cuando la vida –como le sucede a tantas personas– me sacudió muy duro por estas fechas dejaron de gustarme estas fiestas. No se me ocurre una idea más hermosa para celebrar la existencia que reunirse con los seres queridos para conmemorar que hace dos mil años vino al mundo un bebé.

¿Hay acaso algo más bello que el nacimiento de un pequeño? Al menos yo tengo muy claro que los dos días verdaderamente trascendentales de mi biografía fueron un 30 de agosto y un 23 de abril, cuando aparecieron en este planeta mis hijas Rosalía y Alicia. El resto de mi biografía son sólo acontecimientos con los que he ido rellenando las horas para hacer bulto en el currículum.

El argumento que se evoca esta Nochebuena es insuperable. Por algo la han llamado la historia más grande jamás contada. Sabía de su grandeza Pier Paolo Pasolini, que durante las horas ociosas de un rodaje echó mano de la Biblia que había en la mesilla del cuarto de su pensión y quedó fascinado por lo que allí se contaba. Así nació su formidable El Evangelio según san Mateo.

Pasolini quiso contar el relato más humilde con un reparto de desposeídos. Huyó de los actores profesionales y escogió un elenco formado por campesinos, obreros y estudiantes del sur de Italia. Al estilo de Caravaggio, que salía a la calle en busca de mendigos, bandidos y prostitutas para que posasen como modelos de sus cuadros.

Quien quiera atisbar un poco de la luz que guiaba a los Reyes Magos, que no la busque en los grandes bulevares, sino en los pasadizos más modestos

Por eso, quien quiera atisbar un poco de esa luz que guiaba a los Reyes Magos, que no la busque en los grandes bulevares plagados de luminarias y guirnaldas, sino en los pasadizos más modestos, donde Caravaggio y Pasolini reclutaban a los suyos. Ese Dios de las pequeñas cosas se puede aparecer a la vuelta de cualquier esquina. Porque precisamente de eso va la Navidad, de que cualquier recodo es un buen lugar para admirar la enormidad de la Creación.

A mí me gusta recordar que en un edificio de la calle Alameda colgaba una pequeña estrella de neón. Estaba en el primer piso de una casa en cuyo bajo tenía su taller el zapatero Maneiro. Desconozco la historia de ese letrero. Sólo se conservaba la estrella y se había perdido el nombre del local. No sé si era el cartel de una pensión o si era el luminoso de un bar que rendía homenaje a la gran saga cervecera coruñesa. He buscado —en vano— si en alguna época remota el logotipo de Estrella Galicia tuvo una estrella con cola. No hallé ni rastro de esa estela.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Receta de crema de nécoras

Receta | Crema de nécoras
Redacción
El ideal gallego

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 24 de diciembre?
Andrea López Ramos
Un baile del Circo de Artesanos celebrado en el Rosalía en los años 40

Un espacio, cuatro nombres y un enorme legado cultural y social: los 185 años del teatro Rosalía
Óscar Ulla
El ideal gallego

Las pensiones mínimas subirán más de un 7% para 2026
EP