Hace 25 años | Mercadillo solidario en San Agustín a favor de la Fundación Remanso

El mercadillo solidario de hace 25 años en San Agustín ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

En la calle San Agustín, concretamente en el número 30, se organizó hace 25 años un mercadillo solidario con el objetivo de recaudar fondos para las obras de la residencia para mayores que la Fundación Remanso estaba construyendo en Los Rosales. Hace 50 años, el entonces alcalde, Jaime Hervada, visitaba al gobernador civil, Miguel Vaquer, para felicitarle la Navidad. En 1950, tal día como hoy hace 75 años, era noticia el visto bueno a la subasta para el dragado del puerto de A Coruña por diez millones de pesetas, unos 60.000 euros. A estas alturas de 1925, en el escaparate de la Casa Tizón, en la calle Real, se exponía una obra de González del Blanco, según contó El Ideal Gallego en su edición del 24 de diciembre de 1925.

Domingo, 24 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Rastro solidario en San Agustín a favor de la Fundación Remanso

Hoy puede ser un gran día para hacer un buen regalo. Si además a esto se suma que el posible agasajo sirve para subvencionar las obras de la residencia para mayores que la Fundación Remanso está construyendo en Los Rosales, la idea parece todavía mejor. De esta forma se presenta al público el rastro navideño situado en el número 30 de la calle San Agustín. Una cuidada selección de muebles y objetos antiguos restaurados componen la oferta de este mercadillo.

Mientras tanto, los trabajadores de la Fábrica de Tabacos consideran que los conatos de incendio registrados el pasado viernes, 22 de diciembre de 2000, en el interior de la factoría fueron un intento de sabotaje. El comité de empresa pidió a la dirección de la compañía que dé una explicación de los sucesos, al tiempo que denunció que existen carencias en los sistemas de seguridad del inmueble, puesto que las alarmas funcionaron de manera deficiente.

Miércoles, 24 de diciembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El alcalde Hervada felicita al gobernador Vaquer Salort

Para felicitarle las Pascuas, la Corporación municipal visitó ayer, 23 de diciembre de 1975, al gobernador civil de la provincia, don Miguel Vaquer Salort. El acto tuvo lugar en el despacho oficial del gobernador, a las dos de la tarde. La Corporación municipal, que asistió en pleno, iba presidida por el titular, don Jaime Hervada y Fernández-España. Este, en representación de todos, deseó al gobernador las mayores felicidades para él y los suyos, en estas fechas, y un próspero año nuevo. En similares términos se expresó el señor Vaquer Salort, al responder al alcalde.

Por otra parte, en la mañana del pasado día 22 juró su cargo, en el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción de Betanzos, el nuevo procurador de los Tribunales, don Evaristo Luis Bugarín Troncoso, licenciado en Derecho. Le tomó juramento el juez de Primera Instancia, don Antonio Adín, y el fiscal comarcal de la Agrupación Betanzos-Puentedeume-Neda-Fene, don Vicente Pérez.

Domingo, 24 de diciembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Subasta para el dragado del puerto por 10 millones

El alcalde de La Coruña, señor Molina, regresó de Madrid. Viene muy satisfecho del resultado de su estancia en la capital, no sólo por las gestiones realizadas conjuntamente con el gobernador y el delegado provincial de Sindicatos, sino por las otras que llevaba exclusivamente como alcalde.

El día 30 de enero de 1951 se publicará el anuncio de subasta para el dragado general del puerto de La Coruña por un importe de cerca de diez millones de pesetas. También está aprobado definitivamente el proyecto de las obras del Orzán, librándose su importe para el próximo año 1951. Los trabajos los concluirá por su cuenta la Dirección de Puertos. Además, ayer salió aprobado el proyecto de ampliación del acceso al paseo de la Dársena, con un presupuesto de unas 250.000 pesetas, según manifestó el señor Molina a su llegada a la ciudad.

Jueves, 24 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Una obra de arte está expuesta en la Casa Tizón

En el escaparate de la Casa Tizón, en la calle Real, se halla expuesto un hermosísimo cuadro del inspirado artista señor González del Blanco. Representa a la Virgen con el Niño y es de un dibujo y una técnica irreprochables. La obra del señor González del Blanco ha sido muy elogiada por cuantos tuvieron ocasión de admirarla.

Por otra parte, ayer, 23 de diciembre de 1925, se aseguraba insistentemente que el médico forense don José García Ramos juega un vigésimo del premio agraciado con los quince millones de pesetas en la Lotería de anteayer, que le envió su hermano, residente en Madrid, don Alfredo, quien reservó dos vigésimos del 11519. Al primero le corresponden 750.000 pesetas y al segundo, millón y medio. Además, a la lista de afortunados participantes en el 51862 debe añadirse don Gaudencio Prieto y su esposa, doña Sofía Cortés.