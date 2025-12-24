Evacuados los vecinos de un edificio de Monte Alto tras un incendio

Bomberos trabajando en la calle Cordelería Quintana

Un incendio registrado en una de las plantas de un piso de A Coruña obligó a última hora de la noche del martes a evacuar a residentes en el mismo, según informan los Bomberos en su parte de incidencias.

Fue el 112 el que alertó del fuego en un segundo piso con posible salida de llamas por la fachada, en concreto en la calle Colón, sobre las 23.19 horas.

Fue en la zona de Monte Alto y al lugar se trasladaron también efectivos de la Policía Local, que colaboraron en evacuar a residentes en la cuarta planta.

Posteriormente, los Bomberos procedieron a extinguir el fuego y a ventilar para que las personas pudieran volver a sus viviendas, explican también.