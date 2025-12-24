El bar de tapas más famoso del centro de A Coruña abre un gigantesco local en la calle de la Estrella

Exterior del nuevo Vita-K, en la calle de la Estrella 12 Joaquín Abad

La inauguración de un nuevo local de hostelería no solamente paralizó la calle de la Estrella de A Coruña, para muchos la calle de picoteo por excelencia, sino que además reunió a un gran número de rostros conocidos de la ciudad. El motivo es que, más allá del acontecimiento que supone la expansión de Vita-K hacia un macroespacio con todas las comodidades, se trata también de un nuevo lugar de peregrinación cultural. Allí mismo ha estampado su firma en un mural Álvaro Dorda, un ilustrador y músico que ha realizado un homenaje a los artistas coruñeses de la década de los 70 y los 80.

El mural creado por Álvaro Dorda para el interior de Vita-K Joaquín Abad

Cientos de personas pasaron por el nuevo Vita-K, aunque muchos se empeñen en llamarle todavía Cavita (cañas, vinos y tapas). La casa decidió invitar a todas las consumiciones, tanto sólidas como líquidas, lo que dejó todo un peregrinar de habituales del picoteo, aficionados a las tapas asequibles y reconocibles de la casa, así como innumerables curiosos que habían escuchado lo que allí, frente a A Mundiña, se estaba cociendo. Y friendo. El espacio en cuestión tiene todo lo que se echaba en falta en el primigenio espacio de la calle de la Galera 13: más de 35 mesas, una terraza para disfrutar en el exterior y, como gran novedad, la posibilidad de pagar con tarjeta.

El Vita-K de la calle de la Estrella tiene toda la carta original, y una creación de nuevo cuño: una tapa de champiñones importada directamente de la calle de los vinos de Logroño. Andy García, uno de los socios del local, describe así por dónde pasará el nuevo proyecto: “Va a ser exactamente igual que el de la calle de la Galera, lo único diferente es el pincho nuevo, pero el concepto es el mismo”. Detrás de la gerencia también está la propiedad de Orballo, otro célebre establecimiento de la calle de los Olmos. Vita-K fue fundado hace 13 años por la gerencia saliente de la Bombilla, y de hecho en aquellos primeros pasos muchos empezaron a llamarle “la nueva Bombilla”, por mantener absolutamente la misma esencia en las tapas.