El CEIP María Pita de A Coruña gana uno de los premios Concepción Arenal

Imagen de archivo del CEIP María Pita

El Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP) publica este miércoles los nombres de los centros ganadores del XII Premio Concepción Arenal para proyectos educativos por la igualdad de género. Se trata de los trabajos ‘Un mar de arco iris’, del CEIP María Pita de A Coruña, en la categoría de educación infantil; ‘Tecendo saber’, del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Outes, en la modalidad de educación primaria; y ‘Patio para ti e para tods*'’, del Instituto de Bachillerato Arzobispo Xelmírez I de Santiago, en la categoría de educación secundaria, bachillerato y formación profesional básica y grado medio.

Cada uno de los premios está dotado con 5.000 euros. La diputada de Igualdad, Sol Agra, dio la enhorabuena a las entidades premiadas y puso en valor la trayectoria del certamen, destacando que en la mayor parte de los colegios e institutos de la provincia se está desarrollando un muy buen trabajo en la promoción de la igualdad de género.

En esta línea, hizo un llamamiento a participar en próximas ediciones de certamen, al cual pueden concurrir tanto los centros educativos como las asociaciones de madres y padres.

En el caso de ‘Un mar de arco iris’ del CEIP María Pita, el jurado destacó que se trata de un proyecto en fase de ejecución en la etapa de educación infantil que promueve la igualdad de género y la diversidad desde edades tempranas, con especial atención a la educación sexual a través de actividades creativas y emocionales. La propuesta implica alumnado, profesorado y familias en itinerarios por colores que abordan identidad de género, corresponsabilidad, prevención de la violencia, visibilización de mujeres y masculinidades diversas, afectividad y sexualidad, con un enfoque transversal en igualdad y especial atención a la diversidad y a la prevención de las violencias.

De ‘Tecendo saber’, desarrollado por el CEIP de Outes, el jurado destacó su carácter transversal y su enfoque feminista y pedagógico profundo, integrando la igualdad de género, la justicia social y la diversidad en el proyecto educativo del centro en educación primaria. La iniciativa parte de la visibilización de mujeres relevantes en ámbitos como la ciencia, el arte, la tecnología o el deporte, incorpora metodologías activas y experiencias artísticas y fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la convivencia igualitaria, implicando la comunidad educativa y entidades del entorno.

En la modalidad de educación secundaria, bachillerato y formación profesional básica y grado medio, el jurado propuso como proyecto ganador ‘Patio para ti e para tods*’, del Instituto de Bachillerato Arzobispo Xelmírez I de Santiago. Según recoge el acta, se trata de una propuesta ejecutada parcialmente que busca transformar los espacios de ocio y patio del centro en un entorno coeducativo, inclusivo, igualitario y seguro, a partir de una diagnosis participativa que identifica usos secretados por género. El proyecto propone la reconfiguración de los espacios y de los recreos, con la implicación del alumnado y de los equipos de convivencia e igualdad, prestando especial atención a la visibilización del colectivo Lgtbiq+ y a los cuidados como eje de una filosofía feminista.

El jurado del XII Premio Concepción Arenal estuvo presidido por la diputada de Igualdad, Sol Agra Tuñas, y contó como vocales con Eva Ovenza Pereira, técnica de políticas de igualdad de la Diputación de A Coruña; Sara Vierna Fernández, educadora social y especialista en igualdad de género y educación emocional; y Ánxela Lema París, investigadora posdoctoral de la Universidade da Coruña. Actuó como secretaria Manuela Muñiz Souto, jefa del servicio de acción social, cultural y deportes de la Diputación.