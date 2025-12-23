Mi cuenta

A Coruña

Una noche buena para salir en A Coruña

La mayoría de los locales de referencia abrirán sus puertas y los empresarios reconocen que son cada vez más clientes de todas las edades los que eligen el ocio nocturno después de la cena

Guillermo Parga
Guillermo Parga
23/12/2025 20:27
Don Giorgio será uno de los locales que abran sus puertas
Don Giorgio será uno de los locales que abran sus puertas
Cedida
A medida que se acercan los turrones y Papá Noel abandona la casa algunos de los comensales empiezan a impacientarse. A diferencia de hace unos años, dicen los especialistas que de un par de décadas para aquí, el momento de despedirse de los familiares e iniciar una noche de fiesta con los amigos ha dejado de ser conflictivo. Aquellos “¿pero hoy también?” han ido desapareciendo a medida que los coruñeses han normalizado otro tipo de conciliación: la de los lazos de sangre con los lazos afectivos.

Salir en Nochebuena ya no es solo cuestión de tardeo y brindis, y así lo han entendido los empresarios del ocio nocturno, cada vez más satisfechos con el volumen de trabajo. “Es una noche como un viernes 'de tranqui', pero compensa abrir en la mayoría de los locales”, afirma Luis Diz, gerente del grupo Pelícano y presidente de Galicia de Noite. “Es gente joven, pero también de mediana edad”, añade.

Por su parte, propietario del Showroom, Óscar Cambón, no solamente apuesta por abrir, sino que premia a sus empleados con un extra por el esfuerzo. “Cada vez sale más gente en Nochebuena y ese estigma de antes se ha superado, incluso cada vez viaja más gente en Navidad”, comenta.

Adrián Pazos, gerente de Don Giorgio, estará al pie del cañón a partir de las 01.00 horas. El suyo es un establecimiento de altura y cada vez con más tirón en la mediana edad. “Yo siempre he salido en Nochebuena y lo clásico es: a las 01.00 horas se baja de casa y en Navidad se comen las sobras con una buena resaca”, recuerda.

Más conservadores

De la alineación habitual de la noche de los fines de semana, o de los jueves, se caen algunos de los nombres con más tirón. Uno de ellos es The Clab, que dará un descanso a sus trabajadores. “Finalmente, hemos decidido no abrir. Después de charlas entre todos, llegado a la conclusión de que es un día más familiar. Quisimos que los empleados puedan estar con las familias. Respetamos a la gente que sí lo hace, pero los trabajadores de la noche tenemos derecho a conciliar”, apunta el director de operaciones, Emilio Ron. “La conciliación familiar es un pilar fundamental en nuestra ciudad. Cada vez sale más gente, pero es bueno para los empresarios y malo para los trabajadores”, agrega.

Finalmente, Antonio Ruiz, responsable de Quai, La Calle y Piccadilly, también ha optado por mantener la verja cerrada después de la cena. “Aprovechamos para dar descanso al personal”, sentencia el empresario de la noche. 

